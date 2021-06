James Michael Tyler, Gunther de "Friends", rompe en llanto al confesar que padece cáncer de próstata

ESTADOS UNIDOS.- Uno de los más queridos personajes de la serie “Friends” ha anunciado su diágnostico de cáncer en etapa 4 y que comenzó a comprometer gran parte de su cuerpo, se trata de James Michael Tyler el actor quien interpretó a Gunther el encargado de la cafetería Central Perk.

Tyler es conocido mundialmente por su aparición en "Friends", aunque contó con muy pocas líneas, su fama se debió a lo tierno que era y lo profundamente enamorado que estaba de Rachel al punto de perdonarle todos los errores que cometía durante su horario laboral en el café. Sin embargo, durante su aparición en “Today”, el actor reveló que lucha contra su diagnóstico de cáncer de próstata desde el 2018.

Fui diagnosticado con cáncer en septiembre del 2018, y si hay un consejo que puedo brindarle a los hombres para evitar que estén donde yo me encuentro en estos momentos es hacerse la prueba”, aconseja el actor para evitar estos trágicos sucesos.

James confiesa que el cáncer se ha extendido hasta sus huesos y lo difícil que es lidiar con esta dura enfermedad por tres largos años, y al no ser detectado a tiempo ahora el cáncer logró extenderse a varias partes de su cuerpo. Actualmente aseguró que se encuentra en tratamiento por quimioterapias para combatir el cáncer de manera "agresiva".

“Les aseguro que ustedes no quieren pasar por lo que he tenido que pasar en los últimos años. Lo he aceptado y sé que esto está sucediéndome. No me siento a llorar todo el tiempo, quiero salvar vidas, quiero ayudar”, confiesa el intérprete de Gunther para hacer consciencia sobre el chequeo anual.

Durante el vídeo el actor muestra fuertes imágenes de su recuperación y revela lo duro que fue el pasado año mientras recibía cuidados intensivos por encontrarse cerca de la muerte, además de sentir un miedo enorme hacia la idea de no volver a ver a su esposa y amigos. James Michael rompe en llanto al reconocer lo difícil que ha sido y aceptar que él desea haberse hecho el examen antes para evitar todo lo que sufre ahora.