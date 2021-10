Martín Urieta asegura que Vicente Fernández se despidió de él

MÉXICO.- El conocido compositor michoacano, Martín Urieta, dio a conocer cómo fue su último encuentro con Vicente Fernández y compartió algunas de las palabras que el charro le dedicó como despedida. Así lo comentó en una reunión de la Sociedad de Autores y Compositores (SACM).

En vista del delicado estado de salud que desde hace más de dos meses atraviesa el cantante, el compositor, recientemente nombrado presidente de la SACM, tomó la palabra para recordar este encuentro con Fernández, quien durante años interpretó algunas de sus canciones como "Acá entre nos", "Mujeres divinas" y "Urge", que además son temas icónicos en la trayectoria del charro.

Vicente Fernández se despidió de Martín Urieta, le dijo: "Adiós mi compositor predilecto" https://t.co/eWGUaB73bi pic.twitter.com/wvgZyACq4z — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) October 20, 2021

Según su anécdota, luego de que Urieta escuchara a Diego "El Cigala" decir que tenía el sueño de conocer al "Charro de Huentintán", el compositor se ofreció a ser el puente para que ambos artistas se encontraran y lo llevó a una comida en la que los presentó. Aunque no dio detalles sobre el lugar en el que se reunieron, podría tratarse del rancho Los Tres Potrillos, donde don Vicente recibe desde hace tiempo tanto a la prensa como a sus compañeros y amigos del medio.

El michoacano asegura que notó algo extraño en el humor de su amigo después de la comida, ya que mostraba dificultades para caminar debido a las molestias que tenía en sus rodillas. Urieta dijo que en aquella ocasión fue el propio Vicente quien les comentó que cada vez se encontraba peor de sus rodillas e incluso les contó que se cayó en una ocasión.

Cuando las visitas partieron, el charro se despidió de su amigo. Urieta dijo que las últimas palabras del cantante hacía él le resuenan hasta el día de hoy, en especial en vista de su complicado estado de salud. “Adiós a mi compositor predilecto”, le dijo el cantante. "No vaya a ser que yo ya me vaya a morir", fue lo que pensó Urieta cuando escuchó esto, pues dice que lo tomó como una despedida definitiva. "No sé si para él o para mí", concluyó.

¿Cómo está Vicente Fernández?

De acuerdo con los últimos reportes oficiales sobre la salud de don Vicente que se publican cada semana en su cuenta de Instagram, el cantante continúa en terapia intensiva con posibilidad de avanzar a terapia intermedia, dependiendo de cómo avance su salud en los próximos días.

“Continúa estable, con periodos de despierto durante el día. Continuamos con rehabilitación pulmonar y progresión en retiro de ventilación, su esfuerzo respiratorio continúa siendo débil, por lo cual requiere soporte. Su familia, amigos y equipo médico agradecemos no hacer especulaciones sin sustento”, se lee en el último comunicado de su familia. ue