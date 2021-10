Vicente Fernández: Periodista de TvNotas asegura tener pruebas de que el cantante sí tiene muerte cerebral

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista que aseguró que Vicente Fernández tiene muerte cerebral y úlceras en todo el cuerpo, asegura que tiene pruebas de lo que publicó en TvNotas, y sostiene su información.

En la edición del martes pasado, la revista de circulación nacional publicó la trágica noticia de que Vicente Fernández tenía muerte cerebral y ya no había nada qué hacer, lo que causó gran controversia, especialmente con la familia del cantante, quien desmintió la noticia.

Vicente Fernández Jr., el mayor de los hijos del intérprete, publicó en su cuenta de Isntagram que lo que dice la periodista Laura Palmer es completamente falso y su padre no tiene muerte cerebral, y tanto la revista como ella, tendrán que comprobar lo publicado.

“Buenas noches! Es muy triste ver inventar noticias cómo está, totalmente inventada con el afán de lucro con el público de mi padre. La seudoperiodista que firmó @laurapalmersirenita y la revista @revistatvnotas tendrá que demostrar la veracidad de su reportaje. ES UN ASCO QUE ENGAÑEN AL PÚBLICO DE TAL MANERA”, escribió el cantante.

En su programa “De Primera Mano”, Gustavo Adolfo Infante comentó que se comunicó con la periodista que escribió la nota y le aseguró que tiene todas las pruebas para comprobar lo que dijo, y aunque no se lo confirmó, se imagina que dichas pruebas pudieran ser una copia del expediente médico.

Laura Palmer, a través de sus redes sociales, se sostuvo, no se echó para atrás, y hablé con ella y le digo: ‘Laura, ¿qué onda?’. Dice: ‘Gustavo, yo tengo todas las pruebas’. Eso me hace pensar, no me lo dijo ella, que tiene copia del expediente médico o alguno de los médicos se lo dijo”, especuló Infante.

Tanto Gustavo Adolfo Infante como sus compañeros, aseguraron que Laura Palmer es una periodista seria y respetada en el medio, y les extraña que haya publicado una noticia de tal magnitud sin tener pruebas, por lo que le dieron el beneficio de la duda.

Pero también resaltaron que el hospital en el que está siendo atendido “El Charro de Huentitán”, es de gran prestigio y no podría arriesgarse a emitir información falsa.



Gustavo Adolfo Infante habló con personal del hospital donde está Vicente Fernández

Luego de hablar con Laura Palmer, Gustavo Adolfo Infante indicó que se comunicó con personal del hospital donde está internado desde agosto pasado, el intérprete de “Volver, Volver”, quienes aseguraron que el cantante no tiene parálisis cerebral.

“Yo hablé con los médicos y me dicen: ‘Gustavo, eso no es cierto’. Anoche (lunes) me lo dijeron: ‘Eso no es cierto’, y hoy (martes) me dijeron: ‘Eso no es cierto, yo te lo digo. Tú tienes derecho de picaporte aquí con nosotros, eso es mentira”, dijo.

El comentarista de espectáculos habría cuestionado a los médicos que atienden a don Vicente sobre el por qué razón no salen a desmentir ellos la información, y le explicó que los únicos que tienen derecho a informar sobre la salud del intérprete es su familia.

“No depende de nosotros, depende de la familia Fernández. Gerardo es el que lleva la batuta de este asunto, esperaremos indicaciones de Gerardo”, apuntó.

Hasta el día de hoy, don Vicente Fernández tiene 64 días en terapia intensiva, su estado de salud está deteriorado después de que sufriera una caída y posteriormente se le diagnosticara el síndrome de Guillain Barre.

Tuvo complicaciones en su sistema respiratorio y depende de un respirador artificial, además de una traqueotomía, y según el último informe médico publicado el lunes pasado, la recuperación del cantante es muy lenta, pero mantiene contacto con su familia.