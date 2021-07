Mariana Ochoa habla del distanciamiento con integrantes de OV7

Ciudad de México.- Mariana Ochoa decidió hablar abiertamente con sus seguidores a través de su canal de YouTube sobre toda la controversia que ha enfrentado el grupo OV7 durante las últimas semanas.

Junto al video donde revela su postura ante esta situación, la cantante explicó: “Ya estoy de regreso de mi semana de vacaciones, y me puse al corriente de lo que ha salido en los medios respecto a las declaraciones que se han hecho de OV7, como se los prometí, quise grabar este video para platicarles lo que YO he vivido estos meses y cómo lo he vivido […] porque para mí es importante que no haya especulaciones sobre mi persona y mi postura ante la gira de OV7”.

Al borde del llanto, Mariana confesó: “es muy complicado para mí, y lo voy a decir abiertamente, pues no saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un WhatsApp, por qué no me da una explicación, por qué fueron con un abogado y no me invitaron, porque yo también tengo muchas preguntas”.

OV7 como familia

Posteriormente, la integrante del exitoso grupo de los años 90 dijo que, a pesar de que haya temas que deben aclarar “como familia”, es importante hablar de lo que sucede en este momento.

Es complicado, no tengo respuestas, no hay comunicación, y simplemente quería decirles lo que pasa desde mi punto de vista, desde lo que yo vivo aquí en mi casa, desde lo que yo mando desde mi celular, y si recibo respuesta o no la recibo

Agregó.

De acuerdo a lo que ha trascendido en los últimos días, de los siete integrantes de OV7 se formaron dos grupos: Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Óscar Schwebel; y por otro lado, Ari Borovoy, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia Marichal.