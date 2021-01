¡Erika Zaba aparece sin pantalones en Instagram!

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Zaba ha ido aumentando su fama a partir de que decidió compartir parte de su vida diaria por medio de sus redes sociales.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la cantante compartió un video en el que aparece con una camisola blanca y sin pantalones, escena que sorprendió a sus seguidores.

Sin embargo después de unos segundos en la grabación la ex OV7 demuestra que todo fue para lograr una divertida edición y que se mostrara paso a paso como es que ella elige sus 'oufits' todas sus mañanas.

¿Ya se abrigaron bien para este frío? escribió la cantante.

En cuestión de minutos Zaba comenzó a recibir cientos de comentarios por sus seguidores que quedaron boquiabiertos con su belleza: "tuz super piernas", "me encantan tus outfits", "nuestra Britney mexicana".

Desde que inició la contingencia, Erika se ha encargado de puublicar algunos videos en los que da algunos consejos para combinar ropa o crear 'looks' originales y modernos, pero no sólo la moda es lo que ha robado la atención de sus admiradores, si no las recetas que ha compartido y tambien algunos tips para todas las mamás que se encuentran criando a sus hijos.