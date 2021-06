“Ahí me mandan las regalías”: Kalimba asegura que no sabía de bioserie de OV7

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras enterarse de que habría serie de OV7, Kalimba se mostró un poco molesto y desconcertado ante la noticia, ya que aseguró que ninguno de sus compañeros le ha avisado sobre la realización del proyecto.

En una entrevista que otorgó para “Ventaneando”, Kalimba comentó que a él nunca se le avisó que harían una serie que trataría la vida de los integrantes del grupo al cual perteneció por varios años, y sólo espera que le envíen sus regalías.

Que Dios los bendiga, será una gran serie. Ya ahí me mandan mis regalías. Mi punto de vista es que primero me deberían de avisar a mí, porque al parecer a ti ya te avisaron y a mí no, entonces, no sabía que se iba a hacer la serie”, dijo.