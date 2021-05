Ari Borovoy responde a acusaciones

Ari Borovoy presentó este martes la nueva gira del 90's Pop Tour, con el respaldo de agrupaciones como Kabah, Magneto, JNS y artistas como Ana Torroja, Erick Rubín, entre otros.

El creador de Bobo dijo a los medios que ha aprendido a vivir con todo lo que se dice en torno a él, a su hermano y a su empresa, y recalcó que no todos los señalamientos son verídicos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Claro cómo no te va a doler leer tantas mentiras de ti y de tu hermano. De tu compañía, claro que duele pero después me di cuenta que era por tantos lados, tantas cosas tan diferentes que dije por lo menos pónganse de acuerdo a decir una, de todo se dijo, había muchas versiones de todas las cosas".

Una de las más recientes críticas en contra de Ari y su empresa fue por parte de los miembros de LemonGrass, que hablaron de despidos injustificados por parte de la productora.

"Se hizo una rueda de prensa porque había niños de por medio, por eso decidí decir la verdad porque tengo hijos y me parecía que esas mentiras ya se estaban llevando a otro nivel, pedí toda la información notariada e incluso estuvo presente un notario para dar fe de que lo que se leyó fue real".

En cuanto a la polémica que lo ha envuelto, compartió.

"En este negocio en el que decidí meterme y emprender desde hace muchos años todo son retos y retos muy grandes donde se inicio estamos arriesgando lo que tenemos, no pertenecemos a una compañía más grande ni hay dinero de inversionistas, cada que tenemos una inversión. Que no todas son acertadas, sin duda, eso es la parte complicada, pero todo nos ha dado mucho aprendizaje, es nuestra pasión, el éxito conlleva muchas cosas, estamos 97% felices y 3% no tanto".

Finalmente, agregó que ya está acostumbrado a la crítica y a que en muchos casos lo que se dice de él y su trabajo en Bobo es falso.

"Yo estoy acostumbrado, diario me llega una notificación por lo menos de alguna nota donde aparezca mi nombre, decidí no contestar cosas que no tienen sentido porque aparte me encantaría que hicieran una investigación de todo lo que se dice porque el 98% de lo que se dice es mentira".