Magaly Chávez revela que Alfredo Adame lanza golpes mientras duerme

MÉXICO.- Magaly Chávez y Alfredo Adame han dado mucho de qué hablar con su participación en el reality show de TV Azteca Soy famoso, ¡Sácame de aquí! En un reciente episodio, la exintegrantes de Enamorándonos tuvo la oportunidad de dormir con el conductor; sin embargo, reveló que la velada no fue tan romántica como esperaba.

Mientras los concursantes dormían en la selva se suscitó una fuerte lluvia por lo que Adame y Magaly, quienes no están en el mismo equipo, decidieron entrar juntos al baño y dormir ahí. Según la actriz, su prometido tiene ciertos hábitos al dormir, por los cuales no pudo pasar una noche cómoda.

“Se duerme mal y luego que el hombre no me deja dormir. Casi me pega y yo dije: ‘ora’. Es que como que hace esto”, dijo Magaly moviendo los brazos violentamente.

Sin embargo, declaró que no se arrepiente de haber pasado la noche con Adame, ya que ahora sabe cuáles son problemas que pueden surgir entre ellos una vez que duerman juntos todos los días. “No me arrepiento de haber dormido con Alfredo, porque sino no hubiera visto cuales eran los problemas para poder dormir juntos”, detalló la actriz.

¿Sus compañeros no lo soportan?

Chávez no es la única que se quejó del exconductor de Hoy, pues varios de los concursantes han señalado que no se sienten contentos con su actitud. Uno de ellos fue el payaso Oskarín quien se quejó de que Adame no ayuda con las actividades.

“Una cosita que no me gustó fue que el señor Adame luego, luego, agarró y no nos ayudó en nada […] El patrón (Alfredo) estaba dormido en el baño, fíjense nada más, estaba reposando, descansando”, comentó el payaso sobre su compañero.

Oskarín declaró que, aunque está teniendo conflictos con Adame, no piensa caer en provocaciones de una pelea a golpes, como acostumbra el actor de telenovelas. “Yo estoy teniendo roces con el señor, ya me está cantando un tiro. Yo porque soy una persona decente, fina, honorable no le contesto y no me quiero meter en problemas”, declaró.