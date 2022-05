Mary Paz Banquells advierte a Magaly Chávez sobre Alfredo Adame: "A ver cuánto aguantas"

MÉXICO.- Desde su divorcio, Alfredo Adame se ha mantenido distanciado de sus hijos, a quienes tuvo con su exesposa Mary Paz Banquells. Alejandro, Sebastián y Diego han declarado en varias ocasiones que, luego de recibir el rechazo del actor por muchos años, no están interesados en acercarse de nuevo a él por lo que Adame tendría que dar el primer paso si busca una reconciliación.

Hace varias semanas, el actor declaró que Magaly Chávez, su prometida, lo convenció de hacer las pases con sus hijos; sin embargo, Banquells desmintió que Adame haya establecido contacto con ellos.

“Hasta donde yo sé, mis hijos no han recibido ningún mensaje de él personalmente. Mis hijos lo único que no quieren es estar en un show mediático, esto es algo familiar y privado”, dijo Mary Paz en una entrevista para el programa Venga la alegría.

Así mismo, aplaudió el interés de Magaly en hacer que Alfredo busque retomar sus responsabilidades como padre, pues considera que es una faceta de la que él no podrá desprenderse del todo por más que se aleje. “Y, pues qué padre que esta señora haga lo mismo, porque finalmente es algo que no va a poder quitar de la vida de Alfredo, son sus hijos”, comentó.

Cuando fue cuestionada sobre qué opina de la nueva relación de su exesposo respondió que le da gusto ver a la pareja siendo feliz; sin embargo, lanzó un contundente mensaje a Magaly, basándose en su propia experiencia como esposa del controvertido actor.

“No sé si están enamorados, ojalá que sí de verdad estén enamorados y que con ella sí acabe sus días. En un principio sí es muy romántico y muy caballero, yo nada más le digo a ella, ‘A ver cuánto aguantas’”, comentó Mary Paz.

Conserva el anillo que le dio Adame

Finalmente, Banquells habló sobre el anillo de compromiso que le dio Adame y reveló que aún lo conserva, pues, a pesar de que la relación entre ambos no es cordial, considera que se trató de un regalo hacia ella en un contexto de mucha felicidad, por lo que ha decidido guardarlo todos estos años.

“Ahí lo tengo, yo lo recibí con todo el amor del mundo, pues fue una felicidad recibirlo, así que no me interesó ver cuánto costó, no me interesaba. ¿Regresarlo? No, porque es mío. El que da y quita con el diablo se desquita. Es mío ¿por qué lo voy a regresar?, me costó 25 años de tenerlo, venderlo eso ya les tocará a mis hijos, el día que yo me muera, deshacerse de las cosas”, concluyó.