Alfredo Adame planea darle un anillo a su prometida como el que Ben Affleck le dio a Jennifer López

MÉXICO.- El polémico actor Alfredo Adame encontró el amor al lado de la exintegrante de Enamorándonos Magaly Chávez con quien planea casarse en octubre de este año. Adame reveló en una reciente entrevista para el matutino Venga la alegría Fin de semana que no quiere escatimar en la boda y que está planeando darle a su prometida un anillo tan valioso como el que Ben Affleck le dio a Jennifer López la primera vez que se comprometieron.

“Siempre pensé en una mujer así (Jennifer López) y creo que Magaly tiene esas características, hasta en el trasero se parece. Jennifer López le ha de haber dicho (a Affleck): ‘Tú dame el anillo que quieras’, por eso es Jennifer López, no es una zorra, no es una mujer interesada ni pretenciosa”, dijo el actor.

Cabe recordar que el anillo con el que se juraron amor los famosos de Hollywood en el 2002 tenía un valor de 1 millón 200 mil dólares y estaba adornado con un diamante rosa de la joyería Harry Winston. En cambio, la joya con la que se comprometieron nuevamente a inicios de abril y que luce una enorme piedra verde podría haber costado hasta 3 millones de dólares.

Adame dijo que dejará que Magaly elija la joya cueste lo que cueste y enfatizó que se la entregará antes de que se celebre la ceremonia como dicta la tradición. “Ya le mandé el catálogo, ella lo va a escoger y en el momento que ella me diga: ‘ese es el que quiero’, pues ese será y se lo daré antes de la boda y todo”, comentó. “De que la muñeca se merece un bodorrio bonito, pues se lo merece”, agregó el actor.

Ya pensaron en la luna de miel

En cuanto a los planes para la luna de miel, Adame dijo que ya tiene previsto un lugar paradisíaco para celebrar su matrimonio. Se trata de una playa en Marbella. “hasta ahí va a ser el cuchi cuchi, con una botella de champaña, unas lindas flores, con mi hermosa mujer en un contraluz en la noche”, dijo el cintanegra.

Ante la pregunta de si podía costear una joya como la que JLo tiene en su mano, dejó claro que no le preocupa el dinero, pues a lo largo de su carrera ha ahorrado lo suficiente para permitirse lujos como este, según sus propias palabras. “Yo no tengo que pedir prestado, sí tengo mi guardadito de 35 años en la televisión y mi guardadito de 63 años de vida, claro que tengo mi guardadito y no tengo problema económico ni nada”, señaló.