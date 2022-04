¡En el baño!: Así fue la propuesta de matrimonio de Ben Affleck a Jennifer López

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer López y Ben Affleck sorprendieron a todos al reanudar su relación luego de casi dos décadas de que la pareja terminara su compromiso y tomara caminos separados. En esta ocasión, vuelven a causar revuelo debido a que, por segunda vez, han prometido llegar al altar.

A principuos de abril, por medio de sus redes sociales, la cantante anunció que tenía una historia muy especial que contar a través de su boletín de noticias personales “On the JLO”, aunque dejó una pista al colocar un emoji de anillo al lado de su nombre.

A mi se me monta el spiritu JLO pic.twitter.com/9wo0fjqqCo — ❤️��❤️��❤️��❤️��❤️��❤️��❤️��❤️��❤️��❤️�� (@desireermrz) April 15, 2022

Según la revista People, la cual confirmó el compromiso con el representante de la estrella, el mensaje para sus suscriptores incluía otro video en el que Jennifer, entre lágrimas, admiraba el anillo que le dio Ben, el cual consiste en una banda plateada que está adornada con un enorme diamante verde.

Aunque en ese momento JLo limitó el acceso a la romántica historia, en las últimas horas trascendieron los detalles de la propuesta. “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito de la tierra (dándome un baño de burbujas), mi hermoso amor se puso de rodillas y me propuso matrimonio”, reveló la cantante en una publicación de su página web, según recopila La Vanguardia.

"Me pilló totalmente desprevenida y me limité a mirarlo a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo, intentando hacerme la idea de que después de 20 años esto volvía a suceder", agregó.

¡OFICIALMENTE JLO Y BEN AFFLECK SE HAN COMPROMETIDO!�� pic.twitter.com/bl9KOtWFXD — Jennifer Lopez Paraguay (@jlopy_) April 9, 2022

¿Cómo reaccionó?

La actriz comentó que ante la propuesta de Affleck se quedó sin palabras. "Me quedé literalmente sin palabras y él me dijo: ‘¿es un sí?’ Y yo le contesté: ‘¡por supuesto que es un sí!’. Sonreía mucho y se me caían las lágrimas, me sentía increíblemente feliz y completa. No fue nada del otro mundo, pero fue lo más romántico que podría haber imaginado", aseguró.

Ben Affleck y JLo ¡comprometidos! ��

¿Será esta oportunidad la buena para #bennifer? pic.twitter.com/0fH1w7q4nV — Dicharachera Podcast (@_dicharachera) April 9, 2022

Sobre el peculiar color de la llamativa piedra en su anillo, comentó: "el verde es mi color favorito y también es mi color de la suerte. Obviamente, ahora será mi color de la suerte para siempre". "Significa mucho que alguien piense en ti, te quiera y te vea. Fue el momento más perfecto que podía vivir, me siento muy afortunada. No es frecuente tener una segunda oportunidad de amor verdadero", concluyó.