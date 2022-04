Alfredo Adame menospreció a su hijo al enterarse de su orientación sexual

MÉXICO.- En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante para la sección “El minuto que cambió mi destino”, Mary Paz Banquells, expareja de Adame, reveló el rechazo que el actor mostró a su hijo Sebastián por su orientación sexual. Mary Paz contó que, aunque ella le mostró todo su apoyo a su hijo, el polémico actor no se tomó bien la noticia de que Sebastián es gay.

"Él (Alfredo Adame) rechazó a mi hijo por su homosexualidad y pues definitivamente... Yo a mi hijo lo amo por el ser humano que es, no amo su preferencia sexual, amo al ser humano y mi hijo para mí es importante y yo doy la vida entera por mi hijo", sentenció la actriz.

Banquells también enfatizó que ella está orgullosa de que sus tres hijos sean personas de buen corazón, trabajadores y luchadores, pues al verlos sabe que todos sus esfuerzos han valido la pena. Señaló que su padre no los ve porque desde el divorcio quiso distanciarse de su familia; sin embargo, ella considera que sus hijos ya han superado el haber sido testigos de la tortuosa relación que vivieron sus padres.

Mary Paz Banquells agregó que por muchos años intentó que su matrimonio con Alfredo Adame funcionara, pero al ver que todo iba en declive, un día bajó llorando las escaleras de su casa y les dijo a sus hijos que ya no podía más con esa vida. Ellos la apoyaron en su decisión y la motivaron a separarse del actor.

Sin embargo, el proceso no fue fácil debido a las difamaciones de las que fue víctima Mary Paz Banquells, a quien Adame describió en los medios como "la mala del cuento". Esto hizo que incluso los fans del conductor la acosaran en la calle. En varias ocasiones, Mary Paz tuvo que cambiarse de look para evitar se atacada.

¿Qué opina Sebastián?

Hace unos días, en un encuentro con la prensa recuperado por Sale el Sol, Sebastián Banquells aseguró que desde hace mucho tiempo la vida de Alfredo Adame no le interesa y se dijo cansado de ser cuestionado por sus escándalos.

“Es mi papá, no le deseo el mal, no quiero que le pase nada, pero no deja de hacer actos que causan escándalo y son decisiones de él, es un señor de 60 años y yo como un chavo de 23 no puedo estarle diciendo nada”, señaló Sebastián Adame Banquells.