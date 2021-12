Alfredo Adame no planea reconciliarse con sus hijos y pide una mujer "decente" para año nuevo

MÉXICO.- En una entrevista para Ventaneando Alfredo Adame reflexionó sobre algunos de los momentos más complicados de su año y habló de la mala relación que tiene con sus hijos y su expareja. Según afirma, ni siquiera la época navideña hará que desee una reconciliación con ellos.

"Yo creo en la maldad, creo en los bajos escrúpulos, creo en la falta de valores y creo en la falta de principios. Por andar de estúpido creyendo en el amor y en el perdón, cincuenta y tantos años de mi vida, me hicieron lo que me hicieron. Me vieron la cara como me la vieron, me robaron y me usaron. Yo en esas cosas no creo, ni en el perdón ni en nada”, señaló en el programa.