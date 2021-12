Va por Adame: Carlos Trejo entrena con luchador de WWE que libró acusaciones sexuales

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Va por Adame? Carlos Trejo, conocido como "cazafantasmas", dejó entrever que su rivalidad con el conductor Alfredo Adame sigue, así como la posibilidad de que la esperada pelea se haga realidad.

Todo luego de que Carlos Trejo fuera visto con Alberto del Río, ex estrella de la WWE, para entrenar con él y "enfrentar" a Adame, de quien espera que acepte el reto y deje de "darle vueltas al asunto".

Carlos Trejo asegura que Alberto del Río organizará su pelea con Adame

Carlos Trejo contó que lleva buena relación con Alberto del Río, apodado como "el Patrón", y que incluso hay posibilidad de que su empresa organice la pelea Alfredo Adame vs Carlos Trejo.

Esperemos que el otro (Adame) firme, que se le quite lo cobarde. Aquí estoy yo puesto dando la cara, dice que me le he rajado tres veces, pero ahorita no está contestado”.

Carlos Trejo libra acusaciones sexuales

Pasó un año y siete meses desde que Alberto “El Patrón”, uno de los exponentes más grandes de la lucha libre mexicana, fue acusado de secuestro y agresión sexual por su expareja Reyna Quintero, pero hace unos días, el Sistema Judicial del estado de Texas liberó oficialmente de todos los cargos al exluchador de la WWE.

El hijo del legendario luchador Dos Caras manifestó entre lágrimas las complicaciones que vivió, pero que gracias a las leyes de Estados Unidos que comprobaron su inocencia, volverá a retomar su carrera en los encordados para limpiar su nombre y volver a ser “El Orgullo de México”.

“El trabajo de alguien que se rompió el alma para ser el más grande en lo que soñó desde niño me lo arrancaron injustamente. La verdad siempre sale a la luz, vivimos un momento muy difícil. Lo que pasó fueron acusaciones falsas y sin fundamentos. Nunca secuestré a nadie ni agredí sexualmente a alguien. Esa pesadilla se acabó”, comentó en conferencia el “Hércules Potosino”.

Su carrera dentro de los encordados lo ha llevado a ser uno de los grandes luchadores en la historia del país, pero este difícil capítulo de su vida hizo que muchos lo criticaran y le dieran la espalda, “Pasé de ser Alberto del Río, el Orgullo de México a ser llamado violador, secuestrador. Perdí 1.8 millones de dólares en gastos legales. Seguiré laborando y para el 2022 regresaré por lo que es mío en una de las tres empresas más importante de Estados Unidos”, comentó acompañado de su familia.

A este caso del que ya fue absuelto le pone punto final y ahora se pondrá a trabajar en nuevos proyectos, como es retomar su empresa de lucha libre en México llamada Nación Lucha Libre en marzo y también enfocarse en regresar al protagonismo del deporte espectáculo en Estados Unidos, “Regresaré en 2022 y si voy a AEW seré campeón, si regreso a WWE volveré a ser campeón y si me voy a Impact igual seré el campeón”, finalizó la “Esencia de la Excelencia”.