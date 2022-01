Alfredo Adame dice que los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells no llevan su sangre

Ciudad de México.- El presentador Alfredo Adame volvió a ser punto de polémica debido a las declaraciones que dio sobre sus hijos; Diego, Alejandro y Sebastián Adame Banquells junto a su ex esposa Mary Paz Banquells.

Rechazando de nuevo la posibilidad de reconciliarse con los jovenes, ahora el conductor aseveró que no eran sus hijos.

No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre y no son mis hijos. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año”