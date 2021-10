Carlos Trejo le ofreció trabajo a Alfredo Adame de "payaso"

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Trejo le ofreció trabajo a Alfredo Adame tras descubrir que supuestamente tiene en su cuenta bancaria solo 8 mil pesos.

El domingo pasado, Carlos Trejo, conocido como “El Cazafantasmas”, publicó un video en su cuenta de Instagram que tomó desde el Festival Mágico del Horror, en Real del Monte, y le ofreció trabajo a Alfredo Adame, para ayudarlo por la mala racha económica por la que ha estado pasando.

Bueno, aquí desde el Festival Mágico del Horror, en Real del Monte, me enteré, señor Adame, que nada más tiene 8 mil pesos en su cuenta. Quiero, de todo corazón, ofrecerle trabajo, que se venga para acá. Necesitamos más payasos y necesito que me venga a limpiar las botas. ¡Véngase para acá! Prensa: Avísenle que aquí le doy chamba, no tiene problema”, expresó Trejo.