“No me golpeó, pero me metió una pistola en la boca”: Diana Golden habla sobre Alfredo Adame

CIUDAD DE MÉXICO.- Diana Golden reveló que vivir con Alfredo Adame fue un infierno y a pesar de que nunca le llegó a pegar, sí la maltrató sicológicamente y le metió una pistola en la boca para amenazarla.

El tema de Alfredo Adame siempre es de interés para los usuarios de las redes y el público en general, ya que el actor siempre se mete en problemas o revela situaciones que incomoda a los demás, pero en esta ocasión él fue el “balconeado”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Fue durante una entrevista que le otorgó a Juanito Driver, que Golden recordó cuando inició una relación con Adame y con quien llegó al altar, pero el matrimonio sólo habría sido por conveniencia y la experiencia fue muy desagradable.

Una de las revelaciones que hizo la actriz, de 55 años de edad, es que conoció a Alfredo Adame en un avión, cuando el actor trabajó de sobrecargo y ella viajaba a Cali, Colombia, a ver a su familia, de donde es nativa.

Él era el sobrecargo y yo iba en primera clase a ver a mi familia, y nunca fue piloto, he, esa es otra de sus mentiras. Ahí lo conocí porque todos tuvimos 20 años y en ese entonces no estaba tan arrugadito ni tan feito, que ahorita ya parece sobrado de tigre”, dijo.



MATRIMONIO POR CONVENIENCIA

Entre sus revelaciones, Diana Golden dijo que cuando conoció a Alfredo Adame, compartieron sus números telefónicos e iniciaron una amistad, ya que en ese entonces el fallido candidato a diputado federal “no era tan neurótico”, pero sí mitómano.

“Me quitaban mucho dinero entre la Anda y Hacienda, entonces me dice: ‘Mira, y por qué no nos casamos, y entonces, así tienes papeles mexicanos y puedes trabajar y no te quitan tanto’. ¡Mentira! Con casarte no te dan trabajo y no necesitas casarte para obtener un permiso de trabajo en México”, explicó.

La actriz destacó que contrajo matrimonio con Alfredo Adame, pero no era un matrimonio de verdad, ya que duró sólo dos meses y uno de ellos se a pasó grabando una película, pero fue el tiempo suficiente para que viviera una pesadilla con el excusado de Rocío Banquells.

“Nomás empezamos a andar y era de los que iba manejando y empezaba: ‘¿Qué estás haciendo para que te vean? Eres una pu… y cuando me iba con Lina Santos y con Edna Bolkan: ‘Claro, vas con tus amigas, las prostitutas a buscar trabajo y a enseñárselas a los productores'”, recordó.



ADAME LA HABRÍA AMENAZADO DE MUERTE

La actriz que inició su carrera en México en la película “Mentiras”, de Lupita D’Alessio y Juan Ferara, de 1986, destacó que en una ocasión Adame le llamó a la casa de su cuñada y atendió el teléfono su marido, lo que habría puesto furioso al actor, ya que se imaginó que Diana se había ido con un hombre.

“Yo temblaba, porque a mí, mi padre jamás me gritó, ni me levantó la mano nunca… (Adame) me tiraba las cosas, golpearme no, pero me metió una pistola en la boca. Se quedó con un anillo de diamantes para poderse comprar el primer departamento que tuvo”, resaltó.

Diana Golden destacó a diferencia de la relación que tuvo con Adame, la que tuvo con Julio Iglesias fue un romance muy bonito, ya que era en la época en que todas las mujeres se morían por él.