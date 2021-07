“Es mejor no opinar”, Sylvia Pasquel y Rocío Banquells hablan sobre la polémica de Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista con Mara Patricia Castañeda, las invitadas de esta semana fueron Sylvia Pasquel y Rocío Banquells, quienes aprovecharon para hablar y promocionar la nueva obra que protagonizan juntas, “Rosa de dos aromas”; Sin embargo, también dieron detalles sobre sus vidas personales y, sobre todo, su relación como familia.



Sylvia Pasquel, de 71 años, es media hermana de Rocío Banquells, de 63, pues ambas son hijas del difunto actor, director y empresario mexicano Rafael Banquells.

Durante la entrevista, Castañeda cuestionó a sus invitadas sobre cómo se habían conocido y que tipo de relación tenían en su niñez, a lo que la hija de Silvia Pinal reveló que en la infancia eran cercanas debido a que no se llevaban una gran diferencia de edades y revelaron que incluso, la hija de Dina de Marco vivió con ella en el inicio de su carrera, durante la década de los 70´s, cuando Banquells trabajaba en la obra “Lili” en el Teatro de los Insurgentes.



Una buena relación como familia



Pasquel contó que tenían una buena relación familiar debido a la buena actitud de Banquells, aunque esta se torna más seria cuando están trabajando, aseguró; Sin embargo, así como hay buenos, también hay malos momentos, ocasiones donde han llorado o sufrido, pero siempre apoyándose la una a la otra, comentó.



“Sobre todo cuando te enfrentas a situaciones difíciles en la vida, la muerte de mi mamá y la de nuestro papá, pero son cosas que pasan, que uno tiene que aprender, ni modo, a sobrellevar y a saber qué hacer, tarde o temprano nos va a tocar, es lo único que tenemos seguro”, contó Pasquel.



Banquells por otro lado, reveló que Silvia es su amiga, confidente, compañera de trabajo y mucho más, pues han vivido juntas las problemáticas de vida, contó. A lo que Pasquel agregó que siempre buscar ser solidarias entre ellas y con sus demás hermanos.



Las situaciones controversiales



Durante la charla, Mara Patricia Castañeda cuestionó a las hermanas sobre su relación con Alfredo Adame, a lo que Pasquel reveló que, a ella, el actor siempre la había tratado con respeto, pero no tienen una relación cercana, “Muy amable, nos saludamos, pero no voy a llegar a mantener una amistad porque hay cosas que ha dicho con las que no estoy de acuerdo y que sí me dan coraje”, comentó.



A su vez, la conductora cuestionó a sus invitadas sobre las distintas polémicas que envuelven a sus familias, como la demanda que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, por abuso sexual, a lo que Banquells respondió que, para ella, era un tema difícil.



Para mí si es difícil porque me preguntan a mí como si yo supiera la vida de Ale (Alejandra Guzmán), yo tengo muchísimos años sin verla, la conocí cuando estaba chiquita, conviví con ella y la admiro enormemente, es una artista impresionante y me duele mucho por lo que está pasando, ella siempre fue una niña linda, no entro en controversia porque no sé que pasa realmente, porque no conozco la historia bien, no me compete a mí opinar, ni siquiera conozco a Frida y lo que está pasando me duele, porque lastima a Silvia”, confesó Banquells.



Ante esto, Pasquel añadió que, con ese tipo de temas, era mejor no hablar, pues sea lo que sea que uno diga “caerá en tu contra”, comentó Sylvia, pero Rocío añadió rápidamente que la prensa no entendía eso, pues constantemente la están cuestionando tanto por Adame, como por Frida Sofía, reveló.