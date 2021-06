Diana Golden se burla de Alfredo Adame por perder las elecciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Alfredo Adame perdiera las elecciones para ser diputado de la Ciudad de México, su exesposa, Diana Golden, se burló del actor por haber obtenido un solo voto en una de las casillas.

Alfredo Adame fue candidato a diputado federal por el Distrito 14, correspondiente a Tlalpan, de la Ciudad de México, y fue objeto de burlas después de saberse que, según el PREP (Programa de Resultados Preliminares), obtuvo menos del 1% de los votos de su distrito.

Pero su carrera política terminó de hundirse cuando se dijo que en una de las casillas había obtenido sólo un voto, situación que le pareció muy graciosa a la actriz Diana Golden, quien fue pareja de Adame hace más de 30 años.



LA REACCIÓN DE DIANA GOLDEN

La actriz colombiana, de 55 años de edad, otorgó una entrevista en el programa “De Primera Mano”, donde expresó su sentir ante la noticia de que uno de los hombres que más la ha insultado públicamente haya perdido las elecciones para una diputación.

Ay, perdón que me ría, pero no lo puedo evitar. Sabes que más rápido cae un hablador que un cojo. Un solo voto en su casilla. Dios mío, el partido perdió el registro. Pues quien manda a su partido contratar tanto… bueno, pues él nomás la hizo de payaso”, dijo.

La actriz comentó que Alfredo Adame creyó que insultando a la gente y mentándole la madre iba a obtener votos y se ganaría la confianza de los ciudadanos, pero no fue así, ya que no es para nada graciosa su actitud.



EL KARMA SE LAS HABRÍA COBRADO A ADAME

Para la mala suerte de Adame, en la contienda por el mismo distrito a la diputación, el exconductor de “Hoy” se enfrentó a quien fue su cuñada, Rocío Banquells, quien aparentemente fue quien ganó la elección con una diferencia abismal de votos.

“Ironías de la vida y la vida dando de vueltas. Cuánto mal no habló él de la señora Rocío Banquells. No tenía por qué haber salido hablar mal de ella, pero ya sabemos que no habla bien ni de él (mismo), ni de sus hijos. El karma se le está presentando bien rápido”, expresó Golden.

Alfredo Adame y Diana Golden estuvieron juntos un año, entre 1998 y 1999, pero su relación acabó en un pleito interminable que, hasta la fecha, siguen dando de qué hablar, pero según la actriz está pagando las que debe, porque debe muchas.

“Es que debe muchas. Bueno, a mí me sigue debiendo 20 mil pesos. Aprovecho: Que el señor Alfredo Adame, que ya no tiene fuero ni tiene nada, que me haga el favor de pagarme”, apuntó.

La intérprete aseguró que como ella lo conoce desde hace varios años, sabe que Alfredo Adame es una persona que necesita medicación, pero de un tiempo a la fecha dejó de tomarlo y se enloqueció.

“Él dejó de tomar su medicamento y ahí se desquició. Lo perdimos como ser humano. Es un odio, un odio, un odio generalizado hacia todo, todas, todos, odia, odia, ¿cómo puede vivir alguien con tanto odio? Por eso envejeció feito”, finalizó.