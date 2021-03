Mary Paz Banquells: "Muchos abusos son verbales", dice sobre su relación con Alfredo Adame

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace algunos años se sabe que Alfredo Adame no mantiene buena relación con su ex esposa Mary Paz Banquells. En diferentes ocasiones el actor ha asegurado que sus hijos, fruto de su matrimonio con la hermana de Sylvia Pasquell, han sido manipulados por su madre, razón por la que están alejados. Ahora, la actriz habló sobre el difícil matrimonio que tuvo con Adame.

En una entrevista para el programa Mimí Contigo, Mary Paz Banquells dio algunos detalles sobre su tormentoso matrimonio con Alfredo Adame, además aseguró que al actor no le gustaba que ella y sus hijos visitaran a las hermanas de la actriz.

La actriz contó que Alfredo Adame se oponía a que ella viera a su familia, sin embargo, en algunas ocasiones salía de su casa y le mentía al actor para no decirle que vería a sus hermanas.

Mary Paz Banquells aseguró que Alfredo Adame la llegó a amenazar con el divorcio, algo que ella no veía como una opción ya que se había casado con la ilusión de durar toda la vida juntos y no quería que sus hijos crecieran sin una figura paterna.

Por otra parte, reveló que a Alfredo Adame no le gustaba que ella se hiciera cambios en su aspecto físico como el simple hecho de cambiarse el color de cabello.

“Muchos abusos son verbales, el quererme separar de mi familia me dolía mucho. En mi caso, como era público, cada vez que lo veía en un programa hablando mal de mi familia me dolía. Vas permitiendo cosas. Me decía: ‘¿De dónde me saliste tan rebeldita?’ porque era tenerme que pintar el cabello del color que él quería, si no me dejaba de hablar”, explicó.

La actriz añadió que Alfredo Adame es amante de las armas por lo que siempre cargaba una, algo que a ella le daba miedo debido a que en algún momento de ira él la fuera a agredir.

Tras varios abusos, Mary Paz Banquells decidió separarse, primero empezó a dormir en el cuarto de uno de sus hijos y después pudo irse a casa de una de sus hermanas.

“Cuando pensé en separarme me decía: ‘¿Qué voy a hacer? Ya no sirvo para nada, ya no sé hacer nada. Me retiré hace muchos años y ya no conozco a nadie’. Te empiezas a ver y piensas que estás vieja y fea, pensaba que no era nada sin él. Te da mucho miedo porque vas a salir a la vida, vas a abrir las puertas y al mismo tiempo el miedo de que mis hijos me vieran como una persona totalmente dependiente”, explicó.