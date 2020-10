Alfredo Adame me puso una pistola en la boca y amenazó con matarme: Diana Golden

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Diana Golden sin tapujos reveló los momentos más difíciles que vivió al lado de Alfredo Adame, entre los que destacan, la amenaza con un arma de fuego en su boca y problemas fuertes con el alcohol.

La conductora durante una entrevista en el programa “El minuto que cambió mi destino”, que conduce Gustavo Adolfo Infante, aseguró que luego de decirle a Adame qu elo iba a dejar, llegó a su casa tomado, le empezó a romper la ropa, le puso una pistola en la boca y la amenazó con matarla, y luego la corrió.

Llega a la casa, yo estaba dormida y él llega borracho. Me empezó a romper la ropa, me sacó su pistola. Siempre anda con pistola. Me dice ‘Te largas de la casa’. Y me metió una pistola en la boca, externó.