Alfredo Adame y Magaly Chávez anuncian separación

Ciudad de México.- Magaly Chávez y Alfredo Adame anuncian que dejaron su relación y la idea de protagonizar colaboración en OnlyFans.

Al parecer, la actitud de "diva" de la exparticipante de "Enamorándonos" hizo que el artista marcial de las "patadas de bicicleta" se desilusionara, aunque ya estaban comprometidos.

Magaly ya no es mi novia, es una niña muy caprichosa. Como se sabe bonita, muy guapa y con cuerpazo y todo el rollo, es muy caprichuda", expresó a los medios de comunicación.

Te puede interesar: ''!Era una viuda deliciosa!'' Alfredo Adame tuvo romance con Lilia Aragón

El actor relató que la pachuqueña le pedía cumplir sus antojos durante la madrugada, como por ejemplo, ir a comprar pay de limón al Sanborn's cuando eran las 3:00 de la mañana.

"Ya no es mi novia, estoy muy enojado, es muy caprichuda. Hasta su mamá me habló y me dijo que tengo que entenderla porque desde niña ha sido así", enfatizó.

Te puede interesar: Alfredo Adame patentó sus famosas "patadas de bicicleta"

En su momento, ambos defendieron su relación y señalaron que no se trataba de un truco publicitario, incluso la expareja había planeado celebrar sus nupcias en una quinta en la Ciudad de México y su luna de miel sería en Marbella, España.