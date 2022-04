''!Era una viuda deliciosa!'' Alfredo Adame tuvo romance con Lilia Aragón

Ciudad de México.- El presentador Alfredo Adame una vez más ha dado de qué hablar, aunque esta vez más que tratarse de una pelea, es sobre su vida sentimental, ya que a pesar de que actualmente se encuentra muy enamorado, ha revelado que en su juventud tuvo un romance con la actriz y política Lilia Aragón.

Aunque ya se ha visto relacionado con el hijo de la fallecida artista, esta vez el actor reveló algunos detalles sobre su relación con Aragón.

Cuando yo entró a la televisión, su mamá, la primerísima actriz Lilia Aragón, era una viuda deliciosa, con una cara hermosa, con un cuerpo impresionante, estaba en sus cincuentas más o menos, yo nunca he visto a una mujer de su edad con un cuerpo tan increíble, con una belleza que podía enamorar a cualquiera... Yo entré a una novela donde estaba ella, y bueno, fuimos flechados por el amor y por muchas cosas, y yo era un jovenazo bien puesto y entonces tuvimos nuestros quereres”

Contó el actor en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Terminan por culpa de Mendizábal

Sin embargo, el romance vio su fin debido a Mendizábal. “Entonces yo creo que el gordo este estúpido se dio cuenta, me acuerdo que una vez estaba yo en Vallarta y de la nada apareció Lilia con este gordo estúpido ahí caminando como idiota, apareció este gordo como mal vibroso, porque seguramente se dio cuenta”.

El enemigo de Adame

El año pasado Alfredo y Pablo habrían sido protagonistas de un conflicto, además de invitarse a garrarse a golpes, cosa que nunca se concretó.

Dicho conflicto surgió en raíz de una denucia por parte de Adame a Mendizábal, quen lo habría llamado para insultarle y amenazarlo de muerte.

“Hace 20 minutos me habló un barril de manteca llamado Pablo mendigaba para amenazar y decirme que me iba a romper el hocico, me dijo que nos veíamos en Televisa San Ángel, esto fue hace 20 minutos y acá lo estoy esperando”, dijo Alfredo en aquella ocasión.