Alfredo Adame patentó sus famosas "patadas de bicicleta"

MÉXICO.- Luego de haber protagonizado dos peleas públicas, y prometer una tercera, el actor Alfredo Adame ha mantenido su papel como una de las figuras más controversiales del espectáculo. A pesar de las burlas y las críticas que su actitud ha generado en redes sociales, también se ha convertido en un personaje muy popular y hasta protagonizó campañas publicitarias en varias ocasiones.

En un encuentro con la prensa recopilada por el canal de YouTube de Edén Dorantes, el actor fue cuestionado sobre sus recientes escándalos y sobre su relación con la actriz Magaly Chávez, con quien incluso dijo que planea casarse. Fue en esa charla donde reveló que sus famosas patadas de bicicleta están en proceso de ser patentadas, pues es una de sus técnicas de lucha como karateka que se han hecho virales.

''Ya las voy a patentar... bueno, ya están en la UFC y existen, aunque la bola eche carrilla, que vean la UFC, a ver si existen o no, pero sí las voy a patentar las patadas de bicicleta'', dijo el actor a los reporteros.

Cabe recordar que Adame suele recibir burlas por alardear sobre sus habilidades como luchador, pues supuestamente es cinta negra en karate. Algunos famosos como Omar Chaparro y Chumel Torres han ridiculizado al actor por esto. Adame respondió a sus burlas diciendo que ambos son envidiosos y “enanos acomplejados”.

¿Enamorado de Myrka Dellanos?

También fue cuestionado sobre su relación con Magaly y reveló que ella no es una persona celosa, pues no se molesta de que Myrka Dellanos sea el amor platónico de Adame desde hace más de treinta años. Alfredo dijo que confía en su novia tanto como ella confía en él y reiteró que está totalmente enamorado de Chávez.

“Magaly no me dice nada […]. Yo la verdad no soy celoso, yo confío en ella y lo que ella me ha demostrado es que puedo confiar en ella. […] Yo soy un hombre feliz y enamorado de Magaly” comentó.

Finalmente, Adame reiteró el rencor que siente por su exesposa y sus hijos, pues al escuchar sus nombres insistió en que no los conocía y negó tener interés alguno en buscar una reconciliación o en saber el más mínimo detalle de cómo están.