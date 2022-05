Atala Sarmiento agradece su regreso a TV Azteca: "Todo ocurre en su momento"

MÉXICO.- Luego de un tiempo alejada de la televisión, Atala Sarmiento regresó a TV Azteca para conducir el programa Soy famoso, ¡sácame de aquí!, el cual se estrenó el pasado miércoles 4 de mayo. Al respecto, la exconductora de Ventaneando escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, con el que agradeció que la vida la llevara de vuelta a las pantallas.

Atala compartió una fotografía en la que aparece sentada en una silla del set con su nombre, mientras voltea a la cámara con una enorme sonrisa y bajando sus lentes de sol.

“Todo ocurre en su momento, en su lugar, de la forma en la que menos imaginas o esperas. Y, a veces, el camino para llegar allí no es una cama de rosas, pero durante el recorrido se aprenden muchas cosas”, escribió en la descripción de la fotografía.

"Hoy es un día importante para mí porque vuelvo a ese sitio en el que he crecido profesional y personalmente: la pantalla chica y no puedo más que sentirme contenta y comprometida. Gracias por caminar conmigo a lo largo de este recorrido. No me suelten que ahora viene lo mejor ¡Se los prometo!", se lee en el mensaje a sus seguidores.