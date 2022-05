Hija de Mariana Levy, denuncia agresión física pero se arrepiente

La hija de Mariana Levy y José María Fernández ‘Pirru’, este fin de semana denunció una agresión física.

En la emisión televisa se mostró un texto que Paula Levy compartió en su cuenta de Instagram y minutos después eliminó, en el que habla de la posible violencia de género que sufre.

“La verdad llevo ya un rato guardándome esto, no sabiendo ni cómo contarlo ni por dónde empezar. Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave”, inició su mensaje la joven.

Las imágenes

Y añadió: “Por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarán. Minimizando años de abuso, años de manipulación. Minimizando cosas horribles que me hicieron mierd$ de mil maneras, alejándome cada vez más de mi familia que lo único que quería era sacarme de eso. Pero estoy lista para romper el silencio, esperando que esto pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar”.

Te puede interesar: Julión Álvarez condena violencia contra las mujeres: "Qué lamentable"

Sin embargo, la también nieta de Talina Fernández compartió un par de imágenes en donde presuntamente se observa con agresiones en el rostro junto al siguiente texto: “Es difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en ese momento @maumoctezuma”.

Es violento desde adolescente

A pesar de que Paula etiquetó la cuenta de una persona, que sería de su novio, según el programa de TV Azteca existen varias cuentas con la misma dirección, pero hay una en específico a la que no se tiene acceso.

A su vez, se informó que presuntamente el joven es un DJ muy exitoso de la misma edad de Paula, aunque ha trascendido que es violento desde adolescente.

Te puede interesar: Sufre caída en escenario Katy Perry vestida de 'La sirenita'

Hasta el momento, ni El Pirru ni Talina se han manifestado al respecto de estas declaraciones, aunque la mamá de Mariana Levy sí dejó entrever que casi no tiene noticias de su nieta.

“Paulita bien con su novio, la veo poco, porque este niño la atrapó y no sé mucho, de repente cae a mi casa, nos besuqueamos, pero Paula está perdida por ese muchacho. Me duele no verla tan seguido, espero que su inteligencia la ayude a ir por buen camino”, expresó la llamada ‘Dama del Buen Decir’.

Cabe señalar que al final del programa Paula retomó su cuenta de Instagram para colocar una imagen junto a su novio y desmentir lo informado por la emisión de espectáculos.

Te puede interesar: Conoce a la modelo Alice Irving que rechazó un millón de dóllares