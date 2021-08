Atala Sarmiento sobre “Venteaneando”: “Terminé intoxicada”

CIUDAD DE MÉXICO.- Atala Sarmiento volvió a hacer polémicas declaraciones respecto a su salida de “Ventaneando”, pues luego de su paso por el programa de Azteca, ya no tiene ganas de volver a la televisión.

Por medio de sus redes sociales, la periodista decidió ser sincera con sus seguidores y explicar que salir de las cámaras la ayudó a ser una persona diferente.

De la tele terminé bastante cansada, incluso intoxicada. Estoy tomando un descanso muy profundo de la tele”, reveló Atala.

“Me preguntan que si extraño la tele y voy a ser franca: extraño el momento de hacer la tele, de estar en directo haciendo televisión, pero no extraño mucho el pre ni el post, ni la gente alrededor de eso”, continuó.

ATALA NO EXTRAÑA “VENTANEANDO”

Atala también fue directa y dejó en claroque no tiene pensado volver al programa de espectáculos liderado por Pati Chapoy, donde fungió como una de las conductoras desde 2004 hasta 2018.

“No extraño nadita la vida de farándula, estoy tan a gusto aquí en mi vida no pública. En Barcelona paso completamente inadvertida, bueno, casi, y me fascina. Me encanta el anonimato que tengo aquí, vivo muy libre y muy feliz”, corroboró Atala.