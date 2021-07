¿Atala Sarmiento regresa a “Ventaneando”?

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda, una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana es Atala Sarmiento, que a tres años de su salida de Tv Azteca, los internautas siguen preguntando si algún día regresará a “Ventaneando”.

Por medio de sus historias de Instagram, Atala participó con sus fans en una dinámica de preguntas y respuestas. Ahí, fue cuestionada sobre los rumores de su posible reintegración al elenco del programa encabezado por Pati Chapoy.

La periodista dejó en claro que tiene un gran cariño por “Ventaneando”, donde tuvo la oportunidad de crecer en el ámbito profesional, aunque también pasó por muy malos momentos.

"¡Uy! Le guardo un gran cariño a mi etapa en ‘Ventaneando’. Aprendí muchísimo, crecí un montón, me divertí y también, por qué no reconocerlo, sufrí a veces”, comentó, para después desmentir que regresará al programa

Pero por mi parte no volvería, tampoco creo que me invitarían a volver; mejor se queda ahí, en el baúl de los recuerdos bajo llave", reveló.

¿POR QUÉ SE FUE DE “VENTANEANDO?”

El 5 de abril de 2018, Atala publicó un video en su página de YouTube en donde explicó que salió de TV Azteca por no haber renovado su contrato, ya que no estaba de acuerdo en algunos puntos y no aceptaron su contrapropuesta.

Al poco tiempo protagonizó un programa de espectáculos junto a Juan José Origel, Martha Figueroa y Aurora Valle, todos discípulos de Pati Chapoy y ex integrantes de “Ventaneando”, pero la fórmula no funcionó y en unos meses el programa fue cancelado.

Atala avisó en sus redes sociales que se iría a vivir a España con su esposo, donde ha residido desde entonces, con visitas ocasionales a México.