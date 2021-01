Pati Chapoy recuerda a Atala Sarmiento en redes sociales

Casi tres años tuvieron que pasar para que el público viera de nueva cuenta a Pati Chapoy y Atala Sarmiento juntas.

La relación de las conductoras se vio afectada cuando en marzo de 2018 Atala dejó el programa de espectáculos de TV Azteca. Meses después apareció en Televisa como parte del programa "Intrusos" (que seguía el mismo formato del de Chapoy).

Justo antes de su salida ya se hablaba de problemas entre las conductoras e incluso en alguna ocasión Atala respondió a un fan que preguntaba en Twitter si sus compañeros estaban ignorando a Sarmiento.

"No, no estabas mal; es real que no me hacían caso", contestó la conductora. Al día siguiente se confirmó su salida y después, en una entrevista en "La Saga" señaló que el problema fue que no llegó a un acuerdo con Chapoy por la renovación de su contrato.

"Lo que sí te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en 'Ventaneando'", dijo.

Pero Chapoy también dijo lo suyo y entre las declaraciones que más hicieron ruido estuvo una que dio en entrevista con Mara Patricia Castañeda a quien le dijo que la llegada de Jimena Pérez "La Choco" a "Ventaneando" había despertado envidia en Atala, siendo que ambas son cuñadas.

Pues ahora fue la propia Chapoy quien compartió en su cuenta de Instagram una foto de cuando el programa cumplió 12 años (actualmente tiene 25) y donde se le ve sentada junto a Atala.

La fotografía tiene más de 9 mil me gusta y apenas un par de comentarios pues Chapoy limitó los comentarios en la publicación, sin embargo sí etiquetó a la conductora.

La postal también incluye a Pedrito Sola, Daniel Bisogno e Inés Gómez Mont, entre otros, y en lo que se refiere a Chapoy y Sarmiento se les ve sonrientes sentadas juntas.