¿Atala Sarmiento regresa a "Ventaneando"? Pati Chapoy la “revive” en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- En la víspera del 25 aniversario de “Ventaneando”, algunos seguidores y fanáticos del programa, así como periodistas y compañeros de Atala Sarmiento, han sugerido su regreso al programa de espectáculos en el que colaboró catorce años.

Uno de los que ha solicitado el regreso de Atala Sarmiento a “Ventaneando” es el controversial periodista de espectáculos Alex Kaffie, quien comentó que aunque es “un sueño guajiro”, le gustaría ver de regreso a la periodista en el que por muchos ha sido considerado el programa líder de espectáculos de la televisión.

Me encantaría que el próximo 22, día que 'Ventaneando' cumple 25 años, Patricia Chapoy Acevedo invite al programa a Atala Sarmiento. Sé que terminaron del chongo, pero se vale soñar y yo sueño con que Atala regrese a la emisión de la que nunca debió irse”, escribió.

En su columna Sin lisonja, Kaffie agregó que le agradó ver en “Sale el Sol” a Atala, quien cubrió la ausencia de Joanna Vega Biestro, ya que está incapacitada por motivos de gestación.



Pati Chapy revive a Atala en redes sociales

Tras anunciar el próximo 25 aniversario del programa pionero de espectáculos en la televisión mexicana y latinoamericana (por su formato), la titular y creadora de “Ventaneando”, Patricia Chapoy, recordó con una imagen a algunos conductores que han sido parte esencial del programa, incluyendo a Atala Sarmiento.

Fue el pasado 27 de marzo de 2018 cuando Atala Sarmiento fue “despedida”, tanto de “Ventaneando” como de TV Azteca, tras no haber renovado su contrato desde hacía ocho meses atrás, según así lo explicó la misma Atala en un comunicado, días después.

Mucho se especuló por la salida de Sarmiento del programa que la vio crecer como periodista de espectáculos durante catorce años, gracias a la oportunidad que le dio su mentora Pati Chapoy.

El 5 de abril de 2018, Atala publicó un video en su página de YouTube en donde explicó que salió de TV Azteca por no haber renovado su contrato, ya que no estaba de acuerdo en algunos puntos y no aceptaron su contrapropuesta.

También desmintió los rumores de su posible entrada a Televisa, ya que supuestamente la habían visto en las instalaciones de San Ángel mientras Pati Chapoy se encontraba fuera del País, pero días después apareció como invitada especial en el matutino “Hoy”.

Al poco tiempo protagonizó un programa de espectáculos junto a Juan José Origel, Martha Figueroa y Aurora Valle, todos discípulos de Pati Chapoy y ex integrantes de “Ventaneando”, pero la fórmula no funcionó y en unos meses el programa fue cancelado.

Atala avisó en sus redes sociales que se iría a vivir a España con su esposo y poco se supo de ella, hasta su aparición en el matutino “Sale el Sol”.

Hace dos días, Patricia Chapoy publicó una imagen en la que aparecen antiguos conductores de “Ventaneando”, en el que incluyó a Inés Gómez Mont, Mónica Garza y Atala Sarmiento, quienes ya no están en el programa y, por lo menos, dos de ellas habrían terminado “peleadas” con su jefa Pati.

Sólo Mónica Garza alcanzó a comentar la publicación de Chapoy, ya que aparentemente los mensajes fueron limitados por la propia titular de la cuenta de Instagram.