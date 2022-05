Cynthia Rodríguez hace el paso de anita en trasmisión en vivo de 'Venga la alegría'

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodríguez es una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, gracias a cada una de sus participaciones en el programa ‘Venga la Alegría’ ha conquistado el corazón del público.

La también cantante es una de las más guapas del espectáculo y ha intento mantener un vínculo cercano con sus fanáticos, es por eso que suele estar muy activa en sus redes sociales donde suele compartir cada momento de su vida.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram sorprendió a sus fanáticos al publicar un video donde apareció haciendo paso de baile tan famoso por parte de la cantante Anitta, que incluso se llegó hacer tendencia en la plataforma de TikTok.

En la grabación se puede ver que Cynthia Rodríguez comenzó a bailar con sensualidad hasta el suelo hasta lograr mover sus glúteos, tal como lo suele hacer la cantante.

@Cynoficial te amo” se puede leer en la publicación.

Pero lo que sorprendió a todos sus fanáticos fue que también apareció el Capi Pérez quien también intentó hacer los mismos pasos pero a la hora de llegar al suelo se le dificultó un poco más.

Por supuesto Rodríguez se llevó los aplausos de los presentes y seguramente sus millones de fanáticos hicieron llegar sus reacciones y muestras de cariño, porque todo parece indicar que también suele tener una habilidad para bailar muy notoria.

Así reaccionó Carlos Rivera ante los rumores de la supuesta boda con Cynthia Rodríguez



Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez a pesar de ser una de las parejas más estables del espectáculo, suelen mantener su relación en privado, para evitar estar en vueltos en polémicas, pero en esta ocasionó reaccionó ante el rumor de la supuesta boda con la conductora.



"No todavía, no, todavía, estamos muy felices de verdad, y agradecemos a Dios todos los días de estar juntos, por habernos encontrado, pero eso… como dije, igual y ya hasta nos casamos y no se enteraron, ¿quién sabe?”, contestó Rivera en entrevista para el programa Ventaneando.