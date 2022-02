¿Cynthia Rodríguez ahora imitadora de Shakira?

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodríguez es una de las conductoras más importantes y queridas del país, gracias a su talento y carisma que han conquistado al cariño del público con cada una de sus participaciones.

Hace unos días el programa de ‘Venga la Alegría’ dio a conocer que tendrían un nuevo concurso que se llamaría ‘Los reyes del playback’, en el que los participantes tendrían que demostrar sus mejores talentos para imitar a respectivos artistas.

El pasado 7 de febrero la primera en sumarse a la fila de los participantes fue Cynthia Rodríguez que apareció con el reconocido tema musical ‘La Loba’ interpretado por Shakira.

La también cantante robó la atención de sus fanáticos con su sensual vestuario y es que al igual que la cantante colombiana en su video, intentó recrear el traje negro completo pero a su vez descubierto una parte de la cintura y pierna.

Por supuesto Rodríguez sorprendió con cada uno de sus pasos de bailes y hasta dejó ver su sensualidad con la coreografía y es que intentó imitar los reconocidos pasos de cadera que han distinguido a Shakira.

Elegí “La Boda” para arrancar este reality, primero porque me encanta, además porque me gusta mucho Shakira, me gusta como baila en su reto complicado” dijo la conductora para el programa.