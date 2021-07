Lucía Méndez responde a las burlas por su encuentro con Quetzalcóatl

Ciudad de México.- Lucía Méndez aprovechó su encuentro con los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México para responder a las acusaciones que hizo el maquillista Caleb Campos en su contra, además de dar réplica a las burlas que provocó tras confesar que tuvo un encuentro con Quetzalcóatl.

Al ser cuestionada sobre sus presuntas diferencias con Campos, quien la acusó de tener “una actitud muy fea”, decirle “gordo” y que “dejara de comer tamales”, Lucía comentó: “Es que yo no hablé con él, ni siquiera hablé con él, nada más vi que estaba grabando el ensayo y lo sacaron”.

Posteriormente, la cantante y actriz confesó sentirse molesta con Caleb por esa acción. “Yo creo que sí, de alguna forma sí me molestó porque estábamos ensayando y de pronto volteé y lo vi que estaba grabando, pero la producción lo sacó, iba como back up, ni siquiera iba como contratado a que nos maquillara, sino si faltaba alguien estaba él”.

Dice que es mentira

Ante los comentarios de los reporteros sobre que le dijo gordo y pasado de tamales al maquillista, La Méndez contestó con una gran sonrisa: “No me tocó la cara, ¡es mentira!.... ¡es mentira!... ¡imagínate”, todo un guión, lo inventó, es mentira”.

De la misma manera, la intérprete negó haberse mofado de la nariz de Ninel Conde y el peso de Chiquis Rivera. “¡Ah también!... ¡Ah, no me digas!, ¡Ay, Dios mío!, Chiquis Rivera está preciosa, le queda muy bien ser así como es ella, curvi, y yo jamás hablé de Chiquis”.

Por último, Lucía Méndez despotricó contra las personas que se burlaron de ella tras escuchar la historia de su encuentro con Quetzalcóatl.

“Tengo las pruebas, no sé si viste el águila… opino que fue una experiencia padrísima, que se sigan burlando, no hay ningún problema, no, ya sé que son mentes enanas podridas, ya tenemos plenamente identificado quienes son”, finalizó.