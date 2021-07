“Las Perdidas” le recuerdan a Lucía Méndez la pelea que tuvo con Madonna

CIUDAD DE MÉXICO.- Las famosas “Perdidas” le recordaron a Lucía Méndez el día en que supuestamente Madonna se peleó con la actriz en un concierto, al ser la única que no se paró a bailar sus canciones.

El pasado 1 de julio, Lucía Méndez publicó el último video de la temporada de su programa de YouTube, en el que tuvo como invitadas de lujo a Kimberly, Wendy y Paola, las chicas trans conocidas en TikTok como “Las Perdidas”.

Las extrabajadores de “la vida galante” se hicieron famosas por un video que subieron en las redes sociales, el cual grabaron en una zona lejana, en 2017, cuando se fueron con un grupo de hombres para “pasar el rato”, pero las abandonaron en el monte.

Para divertirse un poco y matar el tiempo, las influencers grabaron un video en el que aseguraban que se encontraban perdidas en medio “de la nada”, ya que unos "viejos" las habían abandonado, y si veían el video significaba que estaban muertas, pero tono de broma.

El clip fue tan divertido que se hizo viral en pocas horas y hasta la fecha tiene más de un millón de reproducciones y sigue generando ganancias para las protagonistas, a quien hoy se les conoce como “Las Perdidas”.

Durante la divertida entrevista, las invitadas platicaron su experiencia de vida, las situaciones por las que han tenido que pasar por ser mujeres trans y su trabajo como sexoservidoras.

En una de las últimas secciones del programa llamada “El Tazón de las Verdades”, a las chicas les toca elegir un papelito de un tazón de cristal que posee Lucía Méndez, el cual contiene preguntas que tienen que contestar o castigos, como tomarse un “shot”.

Lo que llamó más la atención es que cuando a la protagonista de “El Retorno de Diana Salazar” le tocó elegir, su escrito decía: “Imita a una artista”.

En esos momentos, Paola le dice: “A Madonna”, lo que causó mucha gracia entre las presentes, ya que le recordó a la actriz el día en que Madonna se habría peleado con ella en un concierto porque todos estaban bailando menos ella.

"Rómpele su madre también a esta”, le dice Wendy a Lucía, después de que su compañera se burló de ella, porque muchas personas no creyeron en la historia que la cantante platicó hace algún tiempo y la llamaron “fantasiosa”.

Le voy a romper su madre a esta. No se la rompí a Madonna porque no pude, pero a ti sí. Pasó y me pasó, y definitivamente, siempre diré que es la realidad”, aseguró la anfitriona.