Quetzalcóatl: Quién es el Dios con el que Lucía Méndez asegura que tuvo un encuentro

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucía Méndez aseguró hace unos días haber tenido un encuentro con Quetzalcóatl, ser venerado por los primeras civilizaciones del País, al que supuestamente le pide ayuda con su música y sostuvo que en cualquier momento puede probarlo. Aunque quizás haya dudas sobre quién es ese Dios o interés por conocer más de él.

La supuesta manifestación de la deidad azteca, conocida como "serpiente emplumada", a Lucía Méndez hizo hablar a gran parte de las redes sociales sobre el ente que alguna vez el secretario de Educación Pública de 1930, Carlos Trejo, intentó poner como la imagen de la Navidad en México.

Me paro en medio y digo ‘Quetzalcóatl, ¡por favor!, dame permiso de sacar esto’, ustedes no lo van a creer, está documentado, llegó un águila, se paró en frente de mí, estuvo 16 segundos viéndome, se fue, elevó el vuelo y se fue; y entonces volteó Mariano, el mejor historiador de México y me dijo, ahora sí ya puedes sacar el ‘Ollín del amor’”, declaró la cantante.