“Está un poco pasadita de tamales”: Daniel Bisogno arremete contra Chiquis Rivera por su físico

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Chiquis Rivera sorprendiera a sus seguidores mostrándose semidesnuda en su cuenta de Instagram, Daniel Bisogno arremetió contra la cantante, de quien dijo que estaba pasadita de tamales y no se veía bien.

El viernes pasado, la hija de Jenni Rivera publicó una foto en su red social en la que aparece sin ropa y cubierta por una sábana blanca, dejando poco a la imaginación y en una posición sensual, en la que deja ver parte de su muslo y glúteo.

La imagen era para promocionar su nuevo tema “Pa ti”, por lo que la cantante quiso regalarle a su público parte de su intimidad, pero sin perder el glamour, con un peinado sencillo y maquillaje perfecto, además de los filtros que contiene la fotografía.

Pero al comentar la foto en el programa “Ventaneando”, Daniel Bisogno destacó el sobrepeso de Chiquis, de quien aseguró no tiene el cuerpo como para tomarse ese tipo de imágenes y hacerlas públicas, ya que en vez de cuerpazo tiene “puercazo”.

Si usted cree que es una receta de cocina, no señor… si usted cree que la van a meter a… yo le pondría una manzana… ahora, dime una cosa: ¿Tú crees que es necesario una foto así? Hay gustos para todo. Para mí, sí está un poco pasadita de tamales, en mi punto de vista, hay gente que le gusta”, expresó Bisogno.

El conductor de televisión aceptó que Chiquis es valiente y segura de sí misma por mostrarse de esa manera en sus redes sociales, pero aclaró que en su opinión, no está bien lo que hace, ya que no engañará al público diciendo que se mira bien y de buen cuerpo cuando no es así.

Comentario a partir del minuto 22:05



CHIQUIS Y SUS SENSUALES FOTOS

No es la primera vez que Chiquis publica fotos de ese tipo y es criticada por los medios, ya que, como en mayo pasado, que posteó un GIF en el que aparece en una alberca mostrando sus glúteos y tienen movimiento.

En esa ocasión, la primogénita de Jenni también fue criticada por los internautas, quienes afirmaban que la imagen estaba retocada o que se había hecho alguna cirugía, ya que se veía más delgada de lo normal.

El sobrepeso de las Rivera siempre ha sido criticado por la prensa y por algunos seguidores, pero eso jamás impidió para que Jenni Rivera lograr la fama y el éxito que alcanzó.

Esto, porque mientras unas personas se incomodaban con el físico de “La Diva de la Banda”, cientos de mujeres y hombres se han identificado con ella, por su autenticidad y no avergonzarse de quien ella era.

Ahora su hija le quiere seguir los pasos, pero evidentemente que hasta para desvestirse se tiene que tener talento y no a todos les agrada, a pesar de que la imagen cuenta con 390 mil “likes” y más de 9 mil 300 comentarios, muchos de ellos criticando el sobrepeso de la cantante.