Ventaneando: Aurora Valle volvería al programa bajo esta condición

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi 15 años de haber salido de “Ventaneando”, Aurora Valle estaría dispuesta a volver… bajo una condición.

La presentadora dedicó más de 10 años de su vida al programa de espectáculos de Tv Azteca, sin embargo, decidió irse después de tener una diferencia con Pati Chapoy.

Ahora, en una entrevista con el periodista Alejandro Zúñiga, la famosa confesó que sí ha considerado volver a la emisión, pero todo dependería de cuánto le ofrece la televisora del Ajusco.

¿De cuántos números es el cheque? Me acordé, hay una tenista, Steffi Graf, en un torneo le gritó alguien del público: ‘Steff cásate conmigo’. Ella a punto de sacar, en un partido importantísimo, ella contestó: ‘¿cuánto dinero tienes?’ y rompió el hielo”, dijo en la entrevista compartida en YouTube.

SIN RENCORES CON PATI CHAPOY

Aurora también aseguró que dejó atrás cualquier rencor, por lo que todo estaría en armonía con Pati Chapoy, pese a los problemas del pasado.

“Es así un poco. Yo salí bien de ‘Ventaneando’, soy una persona que no suelo estar cargando el pasado. Yo tengo muchos defectos en la vida pero una de mis grandes virtudes es saber dejar el pasado en el pasado. Allá se quedó y no puedo andar con resentimientos, ya vemos que no son nada buenos, ¿verdad?”.

“No pasa nada, pero hay que saber dejar eso atrás, no guardar rencores y siempre permanecerá en mi lo positivo de cada situación, tanto lo bueno que viví en todos mis trabajos anteriores porque ese es el resultado de donde estoy ahora”, expresó la periodista.