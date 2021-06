Jenni Rivera: “La Rosa de Guadalupe” hará capítulo de la familia Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- El escándalo de la familia Rivera por la herencia de Jenni Rivera ha llamado tanto la atención de las personas, que “La Rosa de Guadalupe” estaría preparando un capítulo dedicado a ese caso.

“Herencias” sería el próximo episodio del programa unitario de Televisa que seguiría las polémicas entre los hijos de la “Diva de la Banda” con su tía Rosie Rivera (actual albacea), para la repartición de los bienes.

¡Lo que faltaba! Próximamente saldrá un capítulo en la Rosa de Guadalupe llamado ‘Herencias’ y tratará de lo que está pasando con la herencia de Jenni, sus hijos, etc. Así que ya saben, ¡Ay Dios!”, escribió la cuenta de Instagram, Chamonic 3.

Incluso el administrador de la cuenta opinó que sería contraproducente que un programa católico como “La Rosa de Guadalupe” hiciera un episodio sobre los Rivera, que son cristianos.

“Mi opinión que nadie pidió: Pero si ellos son cristianos y no creen en la Virgen, o sea, espero que no se quieran burlar porque a este tipo me lo como vivo”, expresó.

HICIERON CAPÍTULO DE LA VIOLACIÓN DE NATH CAMPOS

El programa unitario de Televisa, con más de 20 años al aire, estrenó un nuevo capítulo que se basó en el caso de abuso sexual que sufrió la youtuber a manos de su entonces amigo, el influencer Rix.

El capítulo se titula “Almacenado”, donde el personaje principal “Alejandra” fue violada por uno de sus amigos una noche que salieron de fiesta y ella se embriagó.

Ella le contó a sus amigas lo ocurrido pero no creen lo que pasó, mucho menos que se trata de violación. Incluso en algún punto de la trama, a “Alejandra” le ofrecen trabajar con su agresor para un programa de televisión, algo que ella rechaza completamente.

La historia es similar en casi su totalidad a la realidad, pues Nath Campos relató que una noche que salió de fiesta con Rix y sus amigos, éste ofreció llevarla a su casa, y aprovechándose de que estaba ebria, tuvo relaciones íntimas con ella.