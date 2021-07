El pleito entre Lucía Méndez y José Luis Rodríguez “El Puma”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los rumores de pleito entre Lucía Méndez y José Luis Rodríguez “El Puma”, el intérprete venezolano explicó por qué dejó plantada a la producción de “Tú o Nadie” y decidió no trabajar con Lucía y su coprotagonista, Salvador Pineda.

“El Puma” le platicó a Gustavo Adolfo Infante que cuando llegó a México, en 1985, a protagonizar la telenovela “Tú o Nadie”, al lado de Lucía Méndez y Salvador Pineda, decidió no trabajar en la producción de Ernesto Alonso, a pesar de que ya se habían grabado capítulos.

Creo que Lucía y mi manager estaban teniendo un entendimiento, creo yo, y ya eso era incómodo. Entonces él me dice: ‘Mira, aquí, el papel es de ella, completamente’. Y le digo: ‘Es normal, eso es normal para mí, porque en Venezuela he hecho todas las novelas y es así’. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hablar con el productor”, relató.

El cantante de “Agárrense de las Manos” destacó que su manager habló con Ernesto Alonso para ver si llegaban a un acuerdo, ya que quería tener los mismos beneficios que Lucía en la telenovela, pero “El Señor Telenovela” le dijo que no, que si quería hacer la telenovela que bueno y si no, también.

“Y a mí cuando me arrinconan así se me sale ‘el puma’ y le digo: ‘Ok, no la hago… ya’. Paró la cosa y nos vamos”, indicó.

Al día siguiente, “El Puma” y su manager volaron para Miami, dejando a la producción de la telenovela botada que ya había grabado varios capítulos.



“EL TIGRE” CONTRA “EL PUMA”

El desaire e incumplimiento de José Luis Rodríguez habría hecho enfurecer a Emilio “El Tigre” Azcárraga, en ese entonces presidente de Televisa, quien logró ser contactado por el cantante, pero el empresario le hizo saber lo que pensaba por su actitud.

“Llego a Miami, consigo el teléfono de Emilio Azcárraga, que estaba en el yate por Grecia y le dijo: ‘Emilio, déjame contarte lo que pasó’. –‘No me cuentes nada. Te metiste conmigo y te ching…’, ¡Pum! Me colgó”, recordó.

Fue en esos momentos que Rodríguez se había dado cuenta lo que había perdido por un capricho que no valía la pena.

La producción de Televisa tuvo que llamar a Andrés García para que protagonizara el melodrama y resultó ser todo un éxito con el triángulo amoroso que se formó con Lucía Méndez y Salvador Pineda.



LUCÍA MÉNDEZ DESPOTRICA CONTRA “EL PUMA”

A pesar de haber transcurrido 36 años de aquel incidente, al parecer Lucía Méndez nunca olvidará el desaire que le hizo “El Puma” en aquella ocasión, ya que lo desmintió ante las cámaras de “De Primera Mano”.

En una entrevista que la actriz y cantante otorgó al programa de espectáculos en mayo pasado, aseguró que las declaraciones del hombre, de 78 años de edad, son falsas, ya que no fueron las cosas como él dijo.

Según la guanajuatense, “El Puma” decidió salirse de la telenovela por las inseguridades que tenía al enfrentarse ante la popularidad que aquel entonces tenía Salvador Pineda, ya que al lado de él, José Luis solo era un cantante mientras que Pineda era una estrella de las telenovelas.