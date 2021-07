¿Por qué Andrés García tuvo una “fuerte” pelea con Jaime Moreno?

CIUDAD DE MÉXICO.- El legendario actor de la época del “Cine de Ficheras”, Jaime Moreno, revivió el pleito que tuvo con su contemporáneo, Andrés García, hace 40 años, mientras filmaban una de sus películas.

En una entrevista que el actor, de 78 años de edad, le otorgó a “De Primera Mano”, reveló los motivos por los cuales se peleó con Andrés García y con quien hasta la fecha, tiene pleito “a muerte”.

Moreno destacó que la causante del disgusto de ambos fue por el amor de una mujer, tal y como dice la canción de Julio Iglesias, ya que, según Jaime, le quitó a una “novia” que Andrés tenía en 1981, cuando realizaban la película “El Sexo Sentido”.

Pues sí. Por cierto, fue una chica de España, muy linda, que vino a hacer una película con nosotros, se llama ‘Sexo Sentido’. La hicimos en Cuautla, Morelos. Le aventaba ‘el perro’ a Andrés, pero no sé por qué ya… pues lo notó que Andrés es de carrera muy larga y el chupe, y ja ja ja, y Juan Camaney, ya sabes tú que el Andrés así es toda la vida y dijo: ‘No, discúlpame, pero yo me voy con Jaime Moreno, ¡Adiós!”, aseguró Jaime.

El actor detalló que la actriz se llamaba Adriana, quien aparentemente suele tratarse de la española Adriana Vega, ya que aparece su nombre y su imagen en el cartel de la película, como una de las protagonistas.

Tomada de la Red



JAIME MORENO CRITICÓ A ANDRÉS GARCÍA POR SU “BOMBITA”

Jaime Moreno resaltó que él nunca ha recurrido a los medicamentos para poder tener una sexualidad plena, mucho menos las prótesis como la que utiliza Andrés García, burlándose de su condición, producto del cáncer de próstata del que fue diagnosticado hace varios años.

“No, no, no, no. Aquel cuate usa bombitas y aparatitos, y pastillitas, y no sé qué cosas. Ya vez que usaba una pastilla que se llamaba uña de gato. Es la que anunciaba. Pues le dieron una buena lana, yo creo, para que la promocionara y todo”, agregó.

El intérprete destacó que en realidad no sabe en qué condiciones se mantenga su excompañero de trabajo, ya que no mantiene contacto con él, pero a diferencia de García, él no necesita nada de las cosas a las que recurre el actor para mantener activa su vida sexual.

En cuanto a los grandes amores de su vida, el actor reveló que fueron Olivia Collins y Lorena Herrera, de quienes aclaró que no se enamoró de ellas pero sí las quiso mucho, ya que, en su momento, fueron lindas personas y compartió varios años al lado de cada una de ellas.