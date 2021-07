Murió Alfonso Zayas, actor del cine mexicano, a los 80 años

MÉXICO.- El famoso actor del cine mexicano murió el presente jueves 8 de julio a los 80 años de edad. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado por parte de la familia Zayas.

“Por medio de la presente y llenos de profundo dolor, comunicamos y confirmamos la dolorosa partida de nuestro querido Alfonso Zayas Inclán, la noche del 8 julio en la Ciudad de México”, informó la familia del actor.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En el comunicado de prensa se da a conocer que la despedida para Alfonso Zayas Inclán será privada, y únicamente podrá asistir familia y amigos, por lo que piden el respeto y comprensión del público.

Conocido por sus actuaciones en “La presidenta municipal (1975), “El gato violador” (1990), “El sexo me divierte” (1988), entre muchas otras, el director mexicano logró ganarse el cariño de sus seguidores y público por su dedicación a la sexi-comedia y la picardía mexicana con sus albures y contenido de doble sentido.

Su último deseo: 'Ya quiero que termine esta pandemia'

Hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento, pues el actor vivía con estrictas medidas para prevenir contagiarse del Covid-19, razón por la cual llevaba más de un año encerrado en su residencia de Cuernavaca, cómo se lo reveló a una revista durante el mes de febrero.

“Ya quiero que termine esta pandemia. No es fácil, pero tenemos que enfrentarla. Mi consejo es que tratemos de salir adelante, pasar tiempo con la familia. Mi esposa me cuida mucho, me atiende, vienen mis hijas a saludarme, pero no puedo salir. Está de la barbilla &% # ", aseguró el actor, sin saber que sería su última entrevista.

Varios conocidos, famosos, amigos y seguidores de Alfonso Zayas lamentaron la pérdida del actor y expresaron sus condolencias a través de diferentes publicaciones.



La picardía mexicana está de luto, Ha fallecido el actor y comediante ALFONSO ZAYAS.



Repose en paz. pic.twitter.com/h0OPaRsQD4 — Álex Kaffie (@Kaffievillano) July 9, 2021