Un hombre fue el que impidió que Lucía Méndez y José Luis Rodríguez “El Puma” iniciaran una relación amorosa

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucía Méndez reveló que de no haber sido por su ex manager, José Luis Rodríguez “El Puma” y ella hubieran sido pareja, pero no se logró concretar la relación.

La actriz guanajuatense siempre se ha caracterizado por ser una de las mujeres más bellas del espectáculo y no sólo en su época, sino de varias generaciones, al igual que su rival Verónica Castro.

Por obvias razones, Lucía tuvo muchos amores, quienes fueron personajes importantes, tanto en la industria del entretenimiento como en la privada; incluso, se dijo que la intérprete de Diana Salazar tuvo una relación con Emilio Azcárraga Milmo, propietario de Grupo Televisa.

De acuerdo a lo publicado por El Heraldo, la cantante reveló que estuvo a punto de tener una relación con el famoso intérprete venezolano, José Luis Rodríguez “El Puma”, quien en ese entonces estaba en la cúspide de su carrera.

Aclaró que pudieron haber tenido un romance, pero sólo en la pantalla chica, ya que tenían planeado un proyecto juntos, pero por culpa de Héctor Maselli, quien era representante y pareja sentimental de Lucía, no se pudo concretar.

Supuestamente Maselli incitó a “El Puma” a que no aceptara el papel protagónico que realizaría a su lado, pero no dio más detalles al respecto sobre los motivos, pero dejó entrever que todo fue por celos.