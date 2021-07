Lucía Méndez es señalada como "déspota y grosera" por un conocido maquillista

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz, cantante y empresaria mexicana-estadounidense, Lucía Méndez, comenzó su gira por Estados Unidos con el espectáculo “Divas”, en el cual participa al lado de Manoella Torres, Dulce y Rocío Banquells, para el cual, hicieron su primera presentación en El Paso, Texas, lugar donde ocurrió un incidente que se está volviendo viral.



Caleb Campos, maquillista y diseñador de peinado, fue el encargado de revelar los “horrores” que pasó cuando trabajó con Méndez, a quien tachó de “grosera y déspota”. Por medio de un video compartido en su cuenta de Instagram personal, Caleb se sincera sobre los hechos.

“Nunca me han tratado con tanto… es una persona tan déspota, es una persona que me trató muy mal. Nunca pensé que ella iba a ser tan grosera, tan mam****. Quiero decirles a todos los que son maquillistas, que son gente que trabaja y que se esfuerzan, no dejen que nadie los trate así”, comenzó explicando Caleb.



Una pésima actitud



En el video, Campos aseguró que el equipo de producción del espectáculo lo buscó para que maquillara gratis a Lucía, a lo que él aceptó “por amor al arte”, señaló.



Caleb señala que si bien, comenzaron la sesión de maquillaje bien, Lucía Méndez comenzó a tener una “actitud muy fea” con el paso de los minutos, pues no lo dejaba trabajar ya que constantemente se quejaba, aseguró.



Me dice: ´Quiero que me maquilles en el baño porque me gusta cuando me veo´, y le dije: ´Ok, no pasa nada, te maquillo en el baño´. Puse la silla con suficiente espacio enfrente del lavabo, ella agarra la silla y se sienta directamente enfrente de él, y yo de dije que debíamos hacer la silla para atrás para poner maquillarla de frente, respetuosamente, porque tenía que caber en ese espacio y trabajar. Y me dice: ´Pues deja de comer tamales, así si cabes”, comentó el artista.



Los malos tratos continuaron



Campos señaló que no había necesidad de que la actriz dijera eso, y relató que le volvió a pedir a Méndez que hiciera su silla para atrás.



“En el momento que ella hizo eso, yo me molesté, mi asistente me dijo: tranquilízate, no hagas nada. Lo hice gratis, por amor al arte, porque me encanta lo que hago. Nunca me habían tratado así. Me dijo gordo, yo no dije nada y continué con mi trabajo”, contó Campos.



Posteriormente, Caleb recordó que al momento de intentar maquillarle las cejas ella le dijo que “no se hacía así”, y siguió criticando la forma en que trabajaba por lo que en un momento él le dijo que él sabía muy bien lo que hacía y si ella tenía muchas opiniones, podía hacerlo por ella misma, a lo que Lucía le dijo que prosiguiera, pero la actriz comenzó a cantar y moverse, por lo que cuando Campos le pidió que se calmara, ella sólo respondió: “Ay muchachito, debes aprender a hacer las cosas cuando alguien está haciendo sus cosas”, aseguró Campos.



En el video, Caleb señaló que, en los ensayos, Lucía continuó mostrando una actitud pesada, y cuando Campos estaba hablando con su asistente, la cantante detiene a todo el equipo para señalarlo y decirle: “Más vale que no estés grabando, qué te pasa”, a lo que el maquillador sólo le dijo que nadie le estaba “prestando importancia”, y posteriormente decidió irse.