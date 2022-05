Hija de Carmen Salinas relata cómo fue pasar el 10 de mayo sin la actriz

MÉXICO.- Aunque el 10 de mayo es una ocasión especial para muchas familias, para algunas personas es un día melancólico y difícil de vivir por la pérdida de sus madres o hijos. Tal es el caso de María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, que pasó su primer 10 mayo sin la actriz.

“La nena”, como se le conoce en el medio del espectáculo, habló de cómo fue para ella pasar el Día de las Madres sin Carmen Salinas. En una charla exclusiva con Joel Farrili, reportero del medio Fórmula Espectacular, María Eugenia reveló qué solía hacer en estas fechas para celebrar a su madre.

Contó que acostumbraba ir a la casa de la actriz para preparar mole juntas, así como otros platillos que servían a sus invitados en una gran comida familiar. Por esta razón, para María Eugenia es muy difícil pasar este día sin la actriz y sin la acostumbrada celebración.

"En su casa hacíamos mole y todo eso. Es muy duro para todos que ya no está conmigo", comentó la hija de la actriz, quien además comentó que a menudo le pide que la cuide desde el cielo.

Así mismo, reveló que ya no vive en la casa donde solía residir con su madre, ya que no se siente con la fuerza suficiente como para entrar en su habitación y enfrentarse a todos los recuerdos. Además, dijo que las felicitaciones que recibió la pusieron triste porque ya no tiene a quien celebrar el 10 de mayo.

“Como me mandó mucha gente felicitaciones y a mi madre también me puse triste, lloré porque ya no está conmigo y ya no tengo a quién festejar”, reveló.

El fallecimiento de la actriz

El 11 de noviembre de 2021, Carmen Salinas fue ingresada de urgencia al hospital debido a una hemorragia cerebral causada por la hipertensión que se le presentó repentinamente. El 9 de diciembre, falleció a la edad de 82 años. Fue cremada y sus cenizas se colocaron en un mausoleo familiar dentro del Panteón Español.

Hasta el momento se discute el tema de su herencia y se rumora que su familia está planeando hacer una bioserie de la mano de Televisa con la que narren la vida de la actriz y su extensa trayectoria.