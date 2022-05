Derbez relata uno de sus últimos momentos con Carmen Salinas

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, que recientemente tuvo una aparición en la película acreedora al Oscar “CODA”, compartió el día de hoy en sus redes sociales un video de Carmen Salinas, con el fin de honrar su memoria este día de las madres.

Derbez y Carmelita Salinas compartieron créditos en la película “The Valet”, comedia romántica dirigida por Richard Wong que se estrenará este año. Dentro de la película, el actor y la actriz encamaron papeles de madre e hijo.

En la publicación de Eugenio, relata que haber trabajado con Carmen Salinas significó un gran honor. Se puede apreciar en el video que existían un gran vínculo entre ambos artistas; una Carmelita personificada expresa tomándole las manos con lágrimas encima el fuerte cariño que siente por el actor, además de resaltar la gran amistad que la actriz mantenía con su madre, Silvia Derbez.

"We love you, te queremos mucho. Gracias por estar aquí con nosotros, no tengo palabras para agradecértelo", le contestó Eugenio.