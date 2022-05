Bárbara Torres, "Excelsa", celebra su quinceañera a sus 47 años

MÉXICO.- A sus 47 años, Bárbara Torres, conocida por su papel como Excelsa en La familia P. Luche, celebró su quinceañera al estilo mexicano, pues cuando cumplió 15 no tuvo la oportunidad de tener una fiesta como las que se acostumbran en México.

La actriz de origen argentino detalló en un encuentro con la prensa que pasó su cumpleaños 15 en una discoteca pues su país no tiene la tradición de celebrar quinceañeras. A su llegada a México conoció esta ceremonia y no quiso quedarse con las ganas de tener una fiesta igual.

“No tuve fiesta, siempre fui medio rara y rebelde, entonces en lugar de fiesta de XV con vestido, tuve fiesta de antro. En Argentina no se celebra como acá en México. Allá se hace una simple fiesta, no es de vestido, vals, chambelanes. Cuando llegué acá, dije: ‘¡Esto está divino!’, y no me quiero quedar con las ganas”, comentó a los medios.