"No me imagino vivir sin mis hijos": Bárbara Torres

CIUDAD DE MÉXICO.- La cuarentena ha permitido a Bárbara Torres pasar más tiempo con sus hijos, y los quiere todavía más de lo que pensaba.



Y es su protagónico en el programa “Lorenza, bebé a bordo” le ha permitido explorar aún más su maternidad José Ignacio y Manolo, y más ahora que la pandemia le ha permitido estar más cerca de ellos.



No todo el mundo quiere tener hijos, o no pueden. Todos enfrentamos la vida como nos va marcando, y en la contingencia me enamoré de mis hijos más de lo que los amaba. Me encanta que son mis hijos, paso más tiempo con ellos”, dijo en exclusiva para EL IMPARCIAL.



“No me imagino vivir sin mis hijos. Así los tengo en mi casa o vivir en una carpita, con ellos a donde sea. Lo aprendí de ‘Lorenza’, porque las cosas que la pasan, los conflictos que tiene, habrá cosas que de repente la hará tomar decisiones que le cambien la vuelta. De tener la casa ordenada, ahora está rodeada de papillas y mamilas tiradas por todas partes”, continuó.



La actriz estrena hoy la segunda temporada de “Lorenza, bebé a bordo”, que se transmitirá todos los martes al término del noticiero de Denise Maerker, en la barra de comedia Noche de buenas por Las Estrellas.

Bárbara, quien se dio a conocer al encarnar a “Excelsa” de “La Familia P.Luche” asegura que esta serie le ha permitido reírse de las cosas que le sucedieron cuando fue mamá primeriza.

“Lorenza siempre ha estado en caos, pero son cosas que pasan en la vida de todas las familias. Un niño, todo lo que nos pasa cuando llegan los hijos, el mundo te cambia completamente. No duermen, comen a cualquier hora, tu casa se vuelve un caos, y eso nos pasa a todos. La gente se identifica con Lorenza porque vemos a ‘Lorenza’, una mamá primeriza, tratando de sobrevivir a su primer hijo”, comentó.

“Esto que pasa de algún modo es muy divertido, porque ya que los hijos crecen y te acuerdas de esas cosas que te pasaron, te ríes. Me pasó a mí con los míos, de 13 y 15 años. Da miedo, sí, pero también da mucha alegría”, explicó.

Pese a que la maternidad puede ser agotadora y que cambió su vida completamente, dijo que ama a su familia, y no entiende cómo es que hay personas que “le caen mal” sus hijos.

“Una vez me preguntaron si me caían bien mis hijos, porque hay papás que dicen que no les caen bien sus hijos. Eso es terrible, qué mal que les pasa, pero los míos, para mí, son las máximas personas en el mundo”, remató.

“Lorenza, bebé a bordo”, relata la historia de una Jefa de Azafatas, quien tras la muerte de su hermana y su cuñado, debe hacerse cargo de su sobrino de un año de edad.

DETALLES

Programa: “Lorenza, bebé a bordo”

Temporadas: 2

Elenco: Bárbara Torres, Marcela Lecuona, Violeta Isfel, Moisés Arizmendi, Oswaldo Zárate.

Canal: Las Estrellas.

Horario: Todos los martes al terminar el noticiero de Denise Maerker.