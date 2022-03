Carmen Salinas podría tener bioserie: familia ya eligió a la actriz

MÉXICO.- En una entrevista exclusiva para Ventaneando, la hija de la fallecida actriz Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia, reveló que está interesada en narrar la vida de su madre por medio de una serie biográfica, como lo han hecho famosos como Luis Miguel, José José y actualmente Vicente Fernández.

Según contó en la entrevista, varios productores de Televisa se han acercado a ella para ofrecerle llevar a cabo el proyecto. La primera actriz tuvo una de las trayectorias más extensas de la televisión mexicana y la empresa para la que se desempeñó por muchos años tiene intenciones que narrar su vida en la pantalla chica.

Sin embargo, Plascencia comentó que no ha llegado a ningún acuerdo con la casa productora. Aunque por ahora el proyecto es solo un plan, la hija de la actriz confesó que, de llegar a concretarse, la familia ya tiene a la actriz que les gustaría interpretara a Carmelita en la ficción.

Se trata de Marisol, la nieta de Carmen Salinas y quien se encuentra estudiando actuación en la escuela de Patricia Reyes Spíndola: “Si llegaran a hacer la serie, yo quiero que a ella la metan”, dijo María Eugenia.

El testamento de la actriz

Otro tema que trató la hija de la actriz, además de la bioserie, fue la última voluntad de su madre y explicó que si hasta ahora no se le ha dado lectura a su testamento es a causa de un proceso legal en el que se descartarán otros documentos.

Asimismo, señaló que, a pesar de que se desconoce cómo se repartirán los bienes de Salinas, ya se han adelantado algunas detalles, como la liquidación de las personas que durante años trabajaron con la actriz, lo cual es algo que ella hubiera querido.

“Ahorita las personas que trabajaban con mi mamá., así lo hubiera querido, los liquidé conforme a la ley por el tiempo que estuvieron con mi mamá y agradecerles todo lo que la cuidaron. También a mi primo Gustavo, le di lo que tenía que ser porque la cuidó mucho, entonces yo quise hacer las cosas bien”, explicó.

Por último, la hija de la protagonista de La Corcholata confesó que aún siente mucho dolor por la muerte de su madre y reveló que no ha podido hacerse a la idea de que ella ya no está en este mundo. “Se me ha hecho algo difícil, tan así que sólo he entrado al cuarto de mi mamá para [sacar] papeles. No he tocado nada porque estoy con la idea de que mi mamá anda de viaje, trabajando”, finalizó.