A Itatí Cantoral le gustaría participar en bioserie de Carmen Salinas

Ciudad de México.- Itatí Cantoral se mostró interesada en participar en una bioserie sobre Carmen Salinas.

Cantoral siempre ha mantenido cariño y respeto por la fallecida actriz, por lo que no dudó en levantar la mano para participar en una serie sobre su vida.

Durante la entrevista concedida al programa 'Venga la Alegría', la artista confesó su interés de colaborar en la trama, aunque no como su protagonista.

¿Quién interpretaría a Carmen Salinas?

“Estaría divino… pero ¿quién la haría a ella?”, fue la primera reacción de Cantoral luego de escuchar la idea sobre la bioserie de doña Carmelita.

Ante el cuestionamiento sobre si le gustaría encarnar a la actriz conocida como ‘La Corcholata’, Itatí explicó:

“No, pues tendría que estudiar mucho, no sé cómo, no sé si Carmen Salinas se pudiese representar, pues sí, tal vez sí se podría hacer la vida de Carmen Salinas, yo no me la perdería”.

Bioserie sobre Carmen Salinas

A casi tres meses de la muerte de Salinas, aún no se ha escuchado la idea de un proyecto de ese tipo, aunque Cantoral no duda que próximamente se anuncie, pues considera que es una artista de interés popular.

“Se tiene qué hacer, seguramente ya han de estar %%&* ahí, claro que sí, negociando con la familia, para todo México es una héroe (sic), Carmen Salinas es inmortal, si la verdad, como Pedro Infante en ese sentido, como mi papá con el (tema) ‘Reloj’”, manifestó.

Finalmente, la ex de Eduardo Santamarina subrayó: “Yo creo que van a pasar los años y la gente que le gusta el teatro, y la gente que le gusta el cine, la gente que le gusta el arte, por supuesto, va a saber quién es Carmen Salinas”.