Itatí Cantoral devastada por la salud de Carmen Salinas

Ciudad de México.- La actriz Itatí Cantoral se vio conmovida al comentar el estado de salud en el que se encuentra Carmen Salinas, quien ha estado internada en el hospital desde el 10 de noviembre tras sufrir una hemorragia cerebral.

“Es un momento para mí muy difícil porque se me murió mi mamá, y ahora esta mujer que es como mi mamá, porque personalmente me movió mucho y me sigue moviendo y quiero que salga del hospital lo antes posible… porque si hay una mujer que me ha impulsado para ser lo que soy ahora como artista se lo debo a Carmen Salinas”, dijo Cantoral durante la presentación de su línea llamada “Itatí, Moda con propósito”.

Cantoral recordó con nostalgia los aprendizajes que obtuvo por parte de Carmen a través de los años, a lo que Itati comentó: “Ella me demostró, con su amor y con su cariño, y a través de todo su arte, de sus películas, sus telenovelas y de Aventurera, la gran capacidad que tiene de ser mujer”, expresó.

Después de confesar que el estado de Salinas le había hecho recordar el dolor que sintió al perder a su madre.

En el momento que despedí a mi madre en la cama del hospital, me prometí a mí misma que no me va a detener absolutamente nadie más que la fuerza de Dios. Se me quitó el miedo, cuando vi que mi mamá se murió, ya no me queda ningún miedo, cuando me di cuenta que mis padres ya no estaban y que sigo viva, y que no me morí del dolor, me di cuenta que el dolor es fuerza en el creador, y que lo único que puedo hacer para seguir amando a mi madre yo en vida, haciendo su ejemplo, lo que sé que ella me diría que hiciera”